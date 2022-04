GATINEAU, QC, le 22 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner le Jour de la Terre 2022.

« Aujourd'hui, les Canadiens se joignent au monde entier pour célébrer notre environnement naturel et réfléchir à tout ce que nous faisons pour maintenir notre planète en santé. Face au constat d'une perte rapide de biodiversité et des changements climatiques, la nature est notre meilleure alliée. Il n'y a pas de planète B : nous devons conserver et protéger ce que nous avons. Mon engagement personnel envers la protection de la nature a été au cœur de toute ma carrière; c'est ce qui m'a amené en politique, et c'est l'héritage que je veux laisser à mes enfants.

« C'est pourquoi, pour marquer le Jour de la Terre, notre gouvernement est heureux de faire deux annonces importantes pour la conservation de la nature afin de souligner notre engagement à protéger les magnifiques espaces naturels du Canada et à atteindre notre objectif de conservation d'un quart des terres et des océans d'ici 2025.

« Premièrement, nous lançons aujourd'hui le plus grand projet de conservation privé jamais réalisé au Canada. Il s'agit du projet des terres boréales, qui couvre une superficie deux fois plus grande que la ville de Toronto. Grâce à un investissement fédéral qui devrait s'élever à plus de 17 millions de dollars, Conservation de la nature Canada entreprend une campagne visant à protéger près de 1 500 kilomètres carrés de forêt boréale dans le nord de l'Ontario, près de Hearst. Le projet des terres boréales protégera les forêts, dont on dit souvent qu'elles sont les poumons de la planète. Leurs tourbières absorbent et stockent les émissions de gaz à effet de serre, et leurs couloirs naturels servent de refuge aux espèces en péril, notamment au caribou des bois, qui est menacé.

« Deuxièmement, hier, notre gouvernement a lancé le nouveau Programme national des corridors écologiques. Les corridors écologiques font partie intégrante d'une conservation efficace de la nature. Ils permettent aux animaux sauvages de se déplacer entre les différents habitats au sein de la zone conservée et donnent à la nature les meilleures chances de s'enrichir. Grâce à un investissement de 60,6 millions de dollars sur cinq ans, ce programme dirigé par Parcs Canada appuiera la création de nouveaux corridors écologiques dans tout le Canada.

« La protection de la nature occupe une grande place dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 de notre gouvernement qui détaille les prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte. Ce plan constitue une feuille de route pour réduire la pollution de manière équitable et abordable, en visant la réduction, d'ici 2030, des émissions d'au moins 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005, une étape importante afin de garder le cap sur la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit de nouveaux investissements importants dans la conservation de la nature, qui permettront de renforcer le potentiel de l'environnement naturel, comme les milieux humides, les tourbières et les prairies, pour capter et stocker le carbone.

« Investir dans la planète, c'est contribuer à créer un environnement plus propre, plus sain, plus résilient et plus durable. Le Jour de la Terre est l'occasion, pour chacun des Canadiens, de réfléchir à ce qu'il peut faire pour investir dans la planète, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année. »





Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]