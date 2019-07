Déclaration du ministre Goodale concernant les efforts de recherche au Lac Mistastin

OTTAWA, le 26 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante après la demande d'aide de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

« L'écrasement du vol d'Air Saguenay dans le Lac Mistastin est une tragédie terrible. Au nom de tous les Canadiens, j'aimerais offrir mes condoléances aux proches des victimes.

J'ai reçu une demande de la province de Terre-Neuve-et-Labrador afin d'aider avec les efforts de recherche. Au nom du Gouvernement du Canada, le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, et moi avons accepté la demande officielle d'aide fédérale, notamment la demande d'équipement et de membres des Forces armées canadiennes. Ces ressources aideront à effectuer des recherches dans le Lac Mistastin afin de récupérer les corps et d'autres objets qui se trouveraient à de telles profondeurs.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la GRC et les autres premiers répondants qui ont tous œuvré avec soin et professionnalisme malgré ce travail difficile dans des conditions défavorables.

