OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Gouvernement du Canada

Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour souligner la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2022. Le thème de cette année est « Des aliments sûrs pour une meilleure santé », qui nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité des aliments. Après tout, la sécurité des aliments est l'affaire de tous, de la production à la récolte, en passant par la transformation, l'entreposage et la distribution, et enfin la préparation dans nos cuisines.

La salubrité des aliments est essentielle à la santé et au bien-être humains. Je suis fier de dire qu'au Canada, nous continuons de travailler ensemble pour un système alimentaire plus solide. Dans le cadre de notre toute première Politique alimentaire pour le Canada, nous investissons pour améliorer l'accès aux aliments; combattre les défis importants liés à l'accès à des aliments sains dans le Nord canadien; accroître la fierté et la confiance des consommateurs envers nos agriculteurs; réduire le gaspillage alimentaire; et s'attaquer à la fraude alimentaire.

Ensemble, nous pouvons donner la priorité à la salubrité des aliments dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme à la table. Il existe de nombreuses façons dont vous pouvez prendre cette cause à cœur :

Protégez-vous et protégez votre famille en vous tenant au courant des derniers rappels d'aliments et des alertes à l'allergie. Abonnez-vous pour recevoir des avis par courriel à rappel.canada.ca.

Consultez les plus récents rapports d'analyse sur la salubrité des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour connaître les résultats des dizaines de milliers d'analyses effectuées chaque année pour détecter les risques liés à la salubrité des aliments et vérifier que l'industrie respecte les exigences fédérales en la matière.

Jetez un coup d'œil à certaines des possibilités d'emploi stimulantes dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire en consultant Mettez la main à la pâte - Aidez à nourrir les Canadiens.

Ayez à l'esprit la salubrité générale des aliments en jetant un coup d'œil aux conseils pour manipuler, conserver, cuire (y compris au barbecue) et réchauffer les aliments.

Faites-en une affaire de famille en apprenant à vos enfants à cuisiner en toute sécurité avec cette vidéo.

Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons avoir des aliments plus sûrs pour une meilleure santé. Attirons l'attention et inspirons des mesures aujourd'hui pour aider à prévenir, à détecter et à gérer les risques liés à la salubrité des aliments, ce qui contribuera à la sécurité alimentaire, à la santé humaine, à la prospérité économique, à l'accès aux marchés, au tourisme et au développement durable au Canada. »

