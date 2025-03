Déclaration du ministre de la Sécurité publique - Approbation fédérale pour un projet pilote sur l'utilisation de brouilleurs d'ondes dans les établissements de détention

QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, émet la déclaration suivante en lien avec un arrêté d'exemption du gouvernement fédéral pour l'utilisation de brouilleurs d'ondes dans les établissements de détention du Québec :

« En octobre 2024, j'ai commencé à faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour obtenir les autorisations de tester et d'utiliser des brouilleurs d'ondes dans nos établissements de détention au Québec.

L'utilisation des téléphones portables de contrebande qui entrent dans nos établissements est un enjeu de sécurité important qui est au centre de mes préoccupations. D'ailleurs, ce problème ne cesse de revenir lors de mes discussions avec les corps de police lorsqu'il est question de la lutte contre la criminalité. Je l'ai déjà dit, mais il n'est pas normal que les criminels puissent continuer leurs activités à l'intérieur des murs des prisons. Je m'étais engagé auprès des corps de police et des Services correctionnels afin que le gouvernement du Québec fasse tout pour s'attaquer au fléau des téléphones cellulaires en prison.

L'annonce d'aujourd'hui du ministre Champagne autorisant nos employés et employées des Services correctionnels du Québec d'utiliser des brouilleurs d'ondes pour renforcer la sécurité dans leurs établissements respectifs est un gain substantiel pour le Québec dans la lutte contre la criminalité.

Il s'agit d'une première étape qui nous permettra de mener des tests afin de déterminer si cette avenue est efficace. Ces tests guideront nos actions futures. Il ne faut pas oublier que le brouillage d'ondes est un des outils qui s'offrent à nous et qu'il est complémentaire à d'autres contre-mesures.

Je tiens à saluer le ministre Champagne, le ministre LeBlanc et le ministre McGuinty qui ont accepté de répondre à notre demande. Plusieurs gouvernements précédents ont dit qu'il fallait brouiller les ondes. Aucun n'a été en mesure d'obtenir l'autorisation. Cette première à l'échelle du pays démontre également que nous sommes engagés et utilisons toutes les ressources à notre disposition pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. »

