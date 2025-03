OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a fait la déclaration suivante :

J'annonce une pause temporaire des travaux du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs.

Je tiens à remercier les membres du Groupe d'étude pour leur dévouement à cette tâche importante. Le Groupe d'étude a un mandat important et ses travaux comprennent la mise à jour des lignes directrices dans plusieurs domaines, notamment le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus, les interventions pour le renoncement au tabagisme et le dépistage de la dépression chez les enfants et les adultes. Lancé en octobre 2024, l'examen par le Comité d'experts externes du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs porte sur la gouvernance, le mandat et les processus du Groupe d'étude. Cet examen progresse rapidement et devrait s'achever à la fin du mois de mars.

J'ai récemment rencontré le président du Comité d'experts externes et j'ai été informé que le Comité avait terminé la collecte de données probantes et qu'il était en train de finaliser un ensemble de recommandations solides visant à moderniser et à améliorer le Groupe d'experts.

Je continue également d'entendre des commentaires importants directement de la part de Canadiennes et de Canadiens ainsi que de dirigeants principaux dans le domaine qui expriment leurs préoccupations concernant les orientations et le processus du Groupe d'étude.

Compte tenu de ces préoccupations, j'ai demandé à l'Agence de la santé publique du Canada de suspendre le travail du Groupe d'étude jusqu'à ce que le Comité d'experts externes ait finalisé ses travaux et que ses recommandations puissent être pleinement évaluées.

Le Comité fera ces recommandations à l'Agence de la santé publique du Canada afin de moderniser le travail du Groupe d'étude et de s'assurer qu'il fournit des directives de pratique clinique fondées sur des données probantes à l'intention des prestataires de soins primaires.

Cela permettra de s'assurer que les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs répondent aux besoins du système de santé canadien et favorisent le bien-être général de la population canadienne.

L'honorable Mark Holland, C.P., député

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]