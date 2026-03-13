OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les marchés mondiaux de l'énergie font face à une forte instabilité à la suite des perturbations dans le détroit d'Ormuz. En réponse à cette situation, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont le Canada, ont décidé de coordonner une libération de stocks pétroliers afin de stabiliser les marchés de l'énergie et leur approvisionnement à travers le monde. Il s'agit de la plus grande libération de stocks pétroliers jamais réalisée dans l'histoire de l'AIE.

Le Canada remplit ses responsabilités au sein de l'AIE grâce à son rôle de grand producteur et exportateur de pétrole à l'échelle mondiale. Nous sommes le quatrième fournisseur de pétrole en importance au monde, et le premier au sein de l'AIE. Nous soutiendrons cette action collective en fournissant 23,6 millions de barils de pétrole canadien produit par notre industrie, en coordination avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Nos exportations de gaz naturel augmenteront également dans les prochains mois, ce qui permettra de fournir plus de combustible à nos alliés dans le monde.

Une augmentation des exportations d'énergie canadienne de calibre international contribuera à approvisionner les marchés mondiaux, ce qui devrait aider à atténuer les hausses de prix à la pompe qui touchent les Canadiens. Le gouvernement du Canada, nos partenaires provinciaux et notre industrie sont fermement déterminés à adopter une approche « Équipe Canada » pour favoriser la sécurité énergétique et l'abordabilité de l'énergie à court et à long terme ainsi que la stabilité des marchés et la coopération mondiale.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]