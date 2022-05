OTTAWA, ON, le 30 mai 2022 /CNW/ - Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine du tourisme 2022 :

« Aujourd'hui, nous nous joignons au secteur touristique du Canada pour célébrer l'édition 2022 de la Semaine du tourisme.

« Après plus de deux années très difficiles pour le tourisme canadien, je tiens à souligner le dévouement de dizaines de milliers d'entreprises touristiques, d'organismes de marketing de destination et d'associations de tourisme communautaire au Canada qui ont su trouver les ressources pour surmonter les obstacles face à l'adversité.

« C'est grâce à vous, à votre travail acharné et à votre résilience que nous pouvons à présent affirmer que le secteur touristique du Canada est fin prêt à accueillir à nouveau et en toute sécurité les touristes d'ici et de l'étranger.

« Pour les passionnés d'aventures à couper le souffle, qu'il s'agisse d'observer des baleines ou des ours blancs dans nos parcs nationaux ou de faire de la pêche dans le nord ou partir à bord d'une maison flottante sur l'Okanagan, le Canada vous attend pour des aventures diversifiées en milieu rural et éloigné à la découverte de la vie sauvage.

« Les touristes arriveront probablement dans l'une de nos villes emblématiques, par voie aérienne ou maritime, où une fois sur place, il leur sera très facile de tomber sous le charme. Que ce soit la baie English à Vancouver, le Stampede de Calgary, la galerie d'art de Saskatoon, la Fourche de Winnipeg, le Vieux-Port de Montréal, l'incroyable hospitalité d'Halifax, l'étendue de plages interminable de l'Île-du-Prince-Édouard ou du comté de Prince Edward, la scène culinaire de Toronto, le festival de musique folklorique d'Edmonton ou encore St. John's et ses morues qu'on embrasse, le Canada leur fera vivre des moments qui se transformeront en anecdotes pour la vie. Chacune de ces villes ainsi que de nombreuses autres communautés sont prêtes à accueillir leurs conférences et leurs événements d'affaires.

« Alors que nous empruntons la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones, nous percevons le tourisme comme une réconciliation en action. Qu'il s'agisse de lieux incontournables, comme l'hôtel-musée Wendake au Québec ou le centre culturel Métis Crossing en Alberta, ou qu'il s'agisse de gens hauts en couleur, comme les guides autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, nous ferons vivre à nos touristes l'expérience de la terre et du terroir, et l'expérience des peuples d'ici, dont la mémoire collective remonte à plus de 10 000 ans.

« Nous savons que le secteur du tourisme est un moteur économique important et l'un des employeurs les plus diversifiés et inclusifs de notre pays. La relance de notre industrie du tourisme est la clé d'une croissance accrue en matière d'économie et d'emploi. Le gouvernement du Canada va continuer de soutenir les entreprises touristiques pendant leur transition vers une croissance durable.

« Pour y parvenir, nous allons miser sur les fondements déjà établis en 2019, mais en y ajoutant une perspective nettement tournée vers l'avenir. Nous nous pencherons entre autres sur les défis en matière de main-d'œuvre, le développement de destinations et la croissance à long terme. Et nous ne laisserons pas les perspectives prépandémiques façonner notre avenir.

« Pour entrer résolument dans cette nouvelle ère, nous devons faire preuve d'audace et d'ambition. Et c'est pour cette raison que nous allons moderniser la stratégie fédérale pour la croissance du tourisme de manière à pouvoir relever de front les défis.

« Plus tôt ce mois-ci, j'ai lancé des consultations en vue de l'élaboration de cette nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme en période postpandémique. Les entreprises canadiennes du tourisme et tous les ordres de gouvernement devront travailler ensemble à l'élaboration de cette feuille de route pour la croissance, les investissements et la stabilité. Vous pouvez soumettre vos commentaires aux personnes-ressources énumérés sur la page Nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme .

« En dressant ce plan pour l'avenir du tourisme au Canada, je suis convaincu que nous saurons attirer le type de visiteurs que nous voulons voir revenir au Canada. Nous convaincrons les familles, ainsi que les voyageurs d'affaires, à rester un peu plus longtemps, et nous redonnerons des ailes à notre économie des voyages d'affaires et des voyages d'agrément. Nous travaillerons avec nos partenaires du secteur privé afin d'investir à la fois dans nos attractions emblématiques et dans nos attractions moins bien connues des touristes.

« En cette Semaine du tourisme, engageons-nous à reprendre les rênes de notre économie des visiteurs, à la rebâtir et à lui redonner vie. »

