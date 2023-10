OTTAWA, ON, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada vit une crise du logement, et tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour encourager la construction de logements afin de rendre le logement plus abordable et plus accessible pour tout le monde au pays.

Dans le cadre de nos efforts, nous travaillons avec les administrations municipales pour faciliter la construction de logements dans les collectivités partout au Canada.

Les villes ont un rôle important à jouer dans la résolution de la crise du logement. Dans différentes régions du Canada, les processus de délivrance de permis sont trop longs et les pratiques de zonage restrictives, dans bien des cas, empêchent la construction des types de logements dont nous avons besoin pour faire en sorte que tout le monde au Canada ait les moyens d'avoir un logement à proximité des services et des possibilités que recherchent leur ménage.

Ces pratiques font en sorte qu'il est plus difficile pour les étudiants de trouver un logement qu'ils ont les moyens de louer, empêchent les jeunes qui travaillent d'avoir accès au marché de l'habitation, éliminent des possibilités pour les aînés qui cherchent un logement plus petit et plus facile à gérer, exacerbent le problème de l'itinérance et font monter le coût du logement pour les familles en général. Si les villes prennent des mesures concrètes pour éliminer ces obstacles, un plus grand nombre de ménages canadiens pourront avoir un logement qu'ils auront les moyens de s'offrir.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements a été créé pour inciter les administrations locales à mettre en œuvre des réformes structurelles et durables qui permettront d'accroître l'offre de logements. Les maires et les conseils municipaux de partout au Canada font preuve de leadership en levant certaines restrictions de zonage et en autorisant les projets de construction de logement plus rapidement. Dans le cadre des négociations du Fonds pour accélérer la construction de logements, des villes comme London, Calgary, Hamilton, Halifax, Kitchener et Vaughan ont récemment décidé de mettre fin au zonage d'exclusion. D'autres modifient de façon proactive leurs règles de zonage et leur processus de délivrance de permis dans l'attente d'une décision concernant leur demande au Fonds pour accélérer la construction de logements.

Les idées créatives que les villes mettent en œuvre pour accéder au financement fédéral peuvent servir d'exemples à suivre. Nous fournissons une liste des pratiques exemplaires qui ont été présentées jusqu'à ce jour par les demandeurs retenus et encourageons les demandeurs à adopter une partie ou l'ensemble de ces mesures afin qu'un plus grand nombre de logements soient construits dans leur collectivité.

Dans l'évaluation des demandes, nous privilégierons une analyse fondée sur le niveau relatif de volonté des collectivités et sur leurs choix de politiques, et nous travaillerons à conclure des ententes avec les villes, les municipalités et les collectivités rurales qui sont prêtes à faire tout ce qu'il faut pour fournir des logements à leurs résidents.

L'approbation n'a pas lieu de plein droit dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Il n'est pas conçu pour récompenser les collectivités qui font des réformettes. Cette importante possibilité de financement est plutôt un appel à l'action et fournira un soutien financier important aux collectivités qui sont prêtes à mettre en œuvre des changements transformationnels qui créeront un moyen de résoudre la crise du logement sur leur territoire.

Nous invitons toutes les municipalités à explorer les pratiques exemplaires que les autres administrations locales mettent en œuvre et à les intégrer à leur plan pour améliorer l'offre de logements et l'abordabilité. Grâce au financement fédéral et au leadership fédéral, nous pouvons aider à changer la façon de construire des logements dans les villes. À l'heure actuelle, nous sommes à la recherche des partenaires les plus ambitieux au pays.

Pour savoir ce que font les demandeurs retenus dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, visitez la page web.

