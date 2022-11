Déclaration du Devoir au sujet des reportages de La Presse et de 98,5

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Des reportages menés conjointement par La Presse et le 98,5 ont pu donner l'impression malencontreuse que Le Devoir avait manqué à ses obligations de rigueur et d'exactitude dans la cadre de la préparation de son enquête sur l'humoriste Julien Lacroix, en juillet 2020. Rien n'est plus faux. La démarche de notre journaliste, Améli Pineda, a été menée selon les plus hautes normes de rigueur attendues en journalisme, en s'appuyant sur les informations, corroborées, dont nous disposions à l'époque de la part de neuf victimes alléguées. En décembre 2021, Le Devoir avait donné la parole à Julien Lacroix, à sa demande, sur sa démarche de réhabilitation.

Nous respectons le cheminement de certaines des neuf victimes alléguées, qui disent aujourd'hui regretter l'impact de leurs actions. Cela s'inscrit dans le débat social plus large, et complexe, du mouvement #MoiAussi.

Par souci d'un respect rigoureux de nos obligations de confidentialité, Le Devoir a demandé le contexte du reportage et a offert de répondre aux questions de La Presse et 98,5 par écrit; ceux-ci ont décliné.

Le Devoir n'accordera aucune entrevue sur cette affaire.

