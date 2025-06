OTTAWA, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque le 10e anniversaire de la publication des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), qui ont été publiés en même temps que son rapport final sommaire. Le Conseil national pour la réconciliation rend hommage à la Commission pour le travail qu'elle a accompli, en écoutant les survivants des pensionnats indiens, leurs familles, les membres des communautés et les Canadiens concernés, afin d'établir ces appels à l'action essentiels pour faire progresser la réconciliation.

Récemment établi, le Conseil national pour la réconciliation s'engage à poursuivre et à faire progresser ce travail fondamental. À l'occasion de ce 10e anniversaire, nous tenons à souligner l'importance pour les gouvernements, les institutions et l'ensemble de la population canadienne de renouveler et de renforcer leurs efforts afin de mettre en œuvre les appels à l'action.

À l'occasion des dix ans de la publication des Appels à l'action, nous reconnaissons l'importance de rappeler aux gouvernements et à tous les Canadiens qu'ils doivent redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les Appels à l'action. Nous invitons également les Canadiens et Canadiennes à reconnaître les gestes de réconciliation posés à travers le pays et à s'en inspirer. La réconciliation est indispensable pour bâtir des relations renouvelées, fondées sur le respect, la reconnaissance des droits et la coopération entre les peuples autochtones et non autochtones.

Madame Edith Cloutier, présidente du Conseil national pour la réconciliation, déclare :

« Dix ans après la publication des appels à l'action de la CVR, notre travail à titre de Conseil national pour la réconciliation commence. Cela illustre clairement tout le chemin qu'il reste à parcourir. Nous serons présents pour célébrer les avancées et rendre compte du travail réalisé. Nous lançons un appel à tous les Canadiens, à tous les ordres de gouvernement et à tous les secteurs de la société à demeurer fermement engagés envers la réconciliation. »

Le Conseil reconnaît que des progrès ont été accomplis au cours de la dernière décennie. Toutefois, des efforts soutenus sont encore nécessaires. La réconciliation ne consiste pas uniquement à réparer les torts du passé : elle vise avant tout à bâtir un avenir meilleur pour les peuples autochtones et pour l'ensemble du pays.

SOURCE National Council for Reconciliation

Renseignements : Contact anglophone, Mike DeGagné, Courriel : [email protected]; Contact francophone, Edith Cloutier, Courriel : [email protected]