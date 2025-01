Déclaration du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec

Face aux vents contraires : l'importance d'une action climatique fondée sur la science et sur les faits

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par des bouleversements climatiques croissants et des changements politiques significatifs, notamment chez nos voisins immédiats, le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec encourage le gouvernement québécois à poursuivre résolument ses efforts en faveur de la décarbonation et de l'adaptation climatique. Malgré les incertitudes engendrées par les récentes décisions de l'administration américaine, il est crucial de continuer de s'appuyer sur les faits scientifiques pour guider la prise de décision et l'élaboration des politiques publiques.

La science comme fondement de l'action climatique

Les données scientifiques sont claires : la crise climatique s'intensifie, et ses impacts, tant sur nos écosystèmes que sur nos sociétés, se font sentir avec une gravité accrue. L'année 2024, la plus chaude jamais enregistrée, témoigne de l'urgence d'agir. Dans ce contexte, le Québec doit poursuivre ses efforts et réaffirmer sa détermination à élaborer des politiques climatiques ambitieuses fondées sur des données probantes. Cet engagement est non seulement une nécessité environnementale, mais une responsabilité envers les générations présentes et futures. Il s'agit également d'un investissement pour l'avenir du Québec considérant le cout exorbitant de l'inaction, et l'ensemble des cobénéfices qui découlent de la décarbonation et de la résilience.

Un rôle clé pour le Québec dans un monde en mutation

Le Québec, en tant qu'État fédéré doté d'une expertise reconnue en matière de lutte contre les changements climatiques, a démontré sa capacité à innover et à inspirer. Ses initiatives, notamment en matière de tarification du carbone, de protection des écosystèmes et de transition énergétique, en font un acteur international de premier plan. Dans un environnement géopolitique incertain, il est essentiel que le Québec renforce ses relations avec des partenaires, tels les États fédérés et les villes, qui partagent les mêmes ambitions et valeurs.

Un appel à l'ambition et à la persévérance

Le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec appelle le gouvernement à maintenir ses efforts et à poursuivre des actions ambitieuses en faveur de la lutte contre les changements climatiques, malgré les vents contraires. En misant sur une approche fondée sur la science et la collaboration, le Québec crée les conditions nécessaires à l'accroissement du bien-être de sa population, au développement d'une économie innovante et au maintien d'écosystèmes naturels résilients.

Le maintien des efforts climatiques du Québec, même dans un contexte politique et géopolitique complexe, est une nécessité impérieuse. En réaffirmant son engagement envers une action climatique fondée sur les faits et la science, le Québec contribue à assurer un avenir durable et équitable pour ses citoyens et citoyennes, tout en consolidant son rôle de modèle à l'échelle nationale et internationale.

- Les membres du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec

