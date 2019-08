Déclaration - Développement d'un système énergétique de quartier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'Ouest canadien

OTTAWA, le 1er août 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante au sujet de l'annonce faite aujourd'hui par la Banque de l'infrastructure du Canada, une société d'État qui travaille avec les gouvernements et le secteur privé pour transformer la façon dont les infrastructures sont planifiées, financées et mises en place.

« Nous nous réjouissons de la collaboration entre la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la Lulu Island Energy Company pour faire avancer un projet d'énergie de quartier à Richmond, en Colombie‑Britannique.

Le projet d'énergie de quartier permettra de multiplier par plus de 16 la capacité du système énergétique de quartier actuel de la ville de Richmond, ce qui favorisera la croissance dans la région grâce à la production d'énergie renouvelable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette collaboration reflète la priorité du gouvernement du Canada d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes et d'investir dans des infrastructures publiques vertes.

Dans le cadre de sa fonction de conseil, la BIC soutient le développement de ce projet en évaluant ses structures, sa viabilité et ses accords financiers. Ceci est conforme au mandat de la BIC, qui consiste à conseiller les gouvernements dans l'évaluation de la pertinence des projets potentiels, notamment dans l'exercice de la diligence raisonnable et la détermination de la faisabilité financière.»

