Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Révision de la carte des zones inondables

« Encore une fois, la CAQ a procédé à l'envers. On enclenche des consultations avant même que les citoyens et les organismes touchés n'aient en main les données. On leur demande de se prononcer sans savoir ce qu'il en retourne.

Les informations dévoilées aujourd'hui confirment l'importance pour les représentants du ministère de se rendre sur place pour entendre les préoccupations de la population qui sera frappée de plein fouet par l'agrandissement des zones inondables. Les changements sont majeurs et entraîneront des répercussions catastrophiques pour plusieurs.

Tant les municipalités que leurs résidents subiront les contrecoups de cette nouvelle carte. Comme cela aura des impacts réglementaires et financiers importants sur les administrations municipales, elles devraient bénéficier d'un encadrement et d'un accompagnement. La ministre des Affaires municipales répondra-t-elle présente?

De plus, la question de la résilience des bâtiments devra inévitablement être prise en compte afin d'éviter des pertes considérables pour de nombreux citoyens. Une maison est l'investissement d'une vie, le gouvernement doit faire preuve de souplesse pour les citoyens qui voudraient protéger leur propriété en l'immunisant, par exemple.

Les deux semaines restantes au calendrier des consultations par le ministère sont tout à fait insuffisantes. Nous demandons aux ministres concernés de faire preuve de bon sens et de leadership dans ce processus crucial et de donner suite à notre demande de mandat d'initiative du printemps dernier sur le sujet. »

-Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et députée de Mont-Royal-Outremont

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]