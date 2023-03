OTTAWA, ON, le 7 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, ont émis une déclaration commune en réponse à un préavis annonçant les modifications qui seront formellement proposés par les États-Unis concernant la réglementation sur l'étiquetage volontaire des « produits des États-Unis » pour la viande, la volaille et les œufs.

« Les secteurs de la viande et de l'élevage du Canada et des États-Unis forment une industrie hautement intégrée. L'étroite collaboration est un gage de croissance et de résilience pour les producteurs et les transformateurs des deux côtés de la frontière. Elle permet aussi d'assurer un approvisionnement fiable de produits de haute qualité.

Le Canada demeure préoccupé par toute mesure qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement intégrées du bétail en Amérique du Nord.

Le Canada examinera de près les modifications proposées à l'étiquetage des produits de viande, de volaille et d'œufs aux États-Unis et participera au processus d'élaboration des règles pour s'assurer que ces modifications respectent les obligations commerciales internationales des États-Unis et ne perturbent pas les chaînes d'approvisionnement.

Le Canada s'opposera aussi fermement à toute proposition des États-Unis visant à renouveler la déclaration obligatoire du pays d'origine sur les étiquettes pour le porc et le bœuf, une pratique contre laquelle l'Organisation mondiale du commerce a autorisé le Canada à prendre des mesures de représailles à l'endroit des États-Unis.

Le Canada collaborera avec les États-Unis pour faire en sorte que les nouvelles définitions et règles permettent aux producteurs, aux transformateurs et aux consommateurs canadiens et américains de continuer de bénéficier de marchés efficients, stables et concurrentiels. »

