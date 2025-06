KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Nous, dirigeants du G7, reconnaissons le potentiel que présente l'adoption d'une approche centrée sur l'être humain à l'égard de l'intelligence artificielle (IA) afin de favoriser la prospérité, d'offrir des retombées aux sociétés et de régler les enjeux mondiaux urgents. Afin d'exploiter ce potentiel, nous devons mieux stimuler l'innovation et l'adoption d'une IA sûre, responsable et de confiance qui est avantageuse pour nos populations, atténue les externalités négatives et favorise notre sécurité nationale. Nous trouverons des moyens d'alimenter l'IA en énergie maintenant et demain. De plus, nous collaborerons avec nos partenaires des marchés émergents et des pays en développement pour combler le fossé numérique, conformément au Pacte numérique mondial des Nations Unies.

Nous devons exploiter le potentiel de l'IA dans nos secteurs publics pour faire des gains d'efficacité et mieux servir nos populations. Nous reconnaissons aussi que les petites et moyennes entreprises (PME), dont les micro-entreprises, sont au cœur même de nos économies. En effet, elles propulsent la croissance et créent des emplois. En 2024, nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour aider les PME à adopter et mettre au point de nouvelles technologies, y compris l'IA, afin d'accélérer une croissance généralisée. Nous nous sommes également engagés à optimiser le potentiel de l'IA afin de garantir un travail décent, tout en remédiant aux défis auxquels seraient confrontés les marchés du travail. Nous réaffirmons l'importance de mettre en œuvre la libre circulation des données dans la confiance pour permettre des flux de données transfrontaliers fiables et affirmons qu'il s'agit là d'un moyen crédible de favoriser le développement et l'usage d'une IA de confiance. Nous avons reconnu le pouvoir transformateur de l'IA dans les secteurs culturel et créatif, notamment les difficultés au chapitre des modèles d'affaires et de la sécurité de l'emploi, ainsi que les occasions de stimuler l'innovation dans ce secteur.

Nous savons qu'une plus vaste adoption de l'IA exercera des pressions sur nos réseaux électriques, produira des externalités négatives et aura des conséquences sur la sécurité, la résilience et les coûts énergétiques. Néanmoins, l'IA peut servir à promouvoir l'innovation dans le secteur de l'énergie et à améliorer la résilience et la fiabilité de nos systèmes énergétiques.

Nous entendons les préoccupations de nos partenaires des marchés émergents et des pays en développement, pour qui il peut être difficile de mettre en place des écosystèmes d'IA résilients. Ils nous ont par exemple fait part des risques de perturbations et de leur exclusion de la révolution technologique qui s'opère en ce moment.

Afin d'exploiter le plein potentiel de l'IA pour le bien de nos populations et de nos partenaires, nous nous engageons donc à prendre les mesures suivantes :

Travailler ensemble afin d'accélérer l'adoption de l'IA dans le secteur public pour améliorer la qualité des services publics offerts aux citoyens et aux entreprises et accroître l'efficacité du gouvernement, tout en respectant les droits de la personne et la vie privée et en faisant la promotion de la transparence, de l'équité et de la responsabilité.

Pour y arriver, le Canada , dans le cadre de sa présidence du G7, lance le Grand défi IAgouv du G7 et organisera une série de « labos de solutions rapides » qui permettront de trouver des solutions novatrices pouvant être déployées à grande échelle afin de lever les obstacles à l'adoption de l'IA dans le secteur public.

, dans le cadre de sa présidence du G7, lance le Grand défi IAgouv du G7 et organisera une série de « labos de solutions rapides » qui permettront de trouver des solutions novatrices pouvant être déployées à grande échelle afin de lever les obstacles à l'adoption de l'IA dans le secteur public. Nous mettrons à profit les compétences actuelles en IA de nos gouvernements afin de mettre sur pied le Réseau IA du G7 (RIAG) pour faire avancer le Grand défi; nous élaborerons une feuille de route pour étendre la portée des projets d'IA fructueux; nous créerons un recueil de solutions de sources ouvertes et partageables en matière d'IA pour les membres. Les membres du RIAG travailleront ensemble pour veiller à ce que les solutions d'IA implantées dans les gouvernements aient des avantages mesurables et concrets pour les communautés.

Nous demandons aux ministres concernés d'étudier les possibilités d'investissements stratégiques pour accélérer l'adoption de l'IA dans le secteur public d'une manière qui soit porteuse de transformations, notamment en ce qui concerne les grands modèles de langage et les infrastructures numériques.

Promouvoir la prospérité économique en aidant les PME à adopter et à développer une IA qui respecte les données personnelles et les droits de propriété intellectuelle et renforce leur état de préparation, leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité.

Nous lançons la Feuille de route du G7 pour l'adoption de l'IA, qui propose des avenues claires et réalisables aux entreprises pour qu'elles adoptent l'IA et prennent de l'expansion. Par le biais de cette feuille de route, nous nous engageons à ce qui suit : réaliser des investissements dans les programmes d'adoption de l'IA destinés aux PME, y compris les aider à avoir accès à une infrastructure de calcul et numérique; publier un cadre de référence universel pour l'adoption de l'IA par les PME qui s'appuie sur des histoires de réussite provenant de toutes les économies du G7; resserrer notre coopération au chapitre de l'échange de talents afin de doter de compétences en IA les entreprises qui désirent prendre de l'expansion; mettre au point des outils permettant de rehausser la confiance des entreprises et des consommateurs à l'égard de l'adoption de l'IA, notamment en mettant à profit les résultats du Processus d' Hiroshima sur l'IA. Nous collaborerons avec nos partenaires internationaux, tels que le Partenariat mondial sur l'IA, pour faire progresser ces travaux.

sur l'IA. Nous collaborerons avec nos partenaires internationaux, tels que le Partenariat mondial sur l'IA, pour faire progresser ces travaux. Nous améliorerons la résilience des travailleurs de demain en les préparant aux transitions propulsées par l'IA. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre le Plan d'action de 2024 du G7 pour l'adoption d'une IA sûre et fiable dans le monde du travail, notamment par l'élaboration d'un recueil volontaire des meilleures pratiques.

Nous stimulerons la croissance économique, nous nous attaquerons aux pénuries de talents et nous veillerons à offrir des chances égales en encourageant les filles, de même que les membres des communautés laissées pour compte par la mondialisation, à étudier dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et en augmentant la représentation des femmes dans les bassins de talents en IA à tous les échelons.

Relever les défis que présente l'IA au chapitre de l'énergie et s'en servir pour faire progresser l'efficacité énergétique et l'innovation dans ce secteur.

Nous coopérerons pour trouver des solutions novatrices aux enjeux d'énergie dans toutes nos économies, y compris pour l'IA et les centres de données, à l'appui de nos engagements nationaux et internationaux respectifs. Nous favoriserons également les innovations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique et l'usage de ressources des modèles d'IA et d'optimiser les opérations des centres de données. Nous appuierons les solutions d'IA permettant de réaliser des innovations et des percées dans le domaine de l'énergie, y compris l'optimisation de la consommation d'énergie, et nous adopterons l'IA afin de contribuer à bâtir des systèmes énergétiques et des chaînes d'approvisionnement sûrs, résilients et abordables. Nous chercherons des solutions permettant d'atténuer les externalités négatives, offrant des avantages à nos populations et préservant nos ressources naturelles. Nous coopérerons à la collecte et au partage des connaissances avec nos partenaires internationaux de confiance et nous ferons la promotion du perfectionnement des compétences et des talents en IA dans le secteur de l'énergie.

Nous demandons aux ministres concernés de faire progresser ces engagements en élaborant un plan de travail sur l'IA et l'énergie d'ici la fin de l'année, notamment de travailler de concert avec des partenaires internationaux et de l'industrie pour générer des données et des analyses à jour.

Élargir les partenariats mutuellement avantageux avec nos partenaires des marchés émergents et des pays en développement afin d'accroître l'accès à l'IA pour tous.

Nous nous servirons d'une technologie d'IA sûre et de confiance pour promouvoir la croissance et aider nos partenaires à relever les défis uniques qui se présentent à eux. Pour ce faire, nous mettrons en commun nos compétences, nos ressources et nos réseaux et nous comblerons les lacunes en matière d'infrastructures et de capacités d'IA, nous investirons dans les projets novateurs locaux mettant l'IA à contribution et nous collaborerons sur une base volontaire avec les universités locales pour partager des connaissances sur l'IA et l'accès à celle-ci conformément à des modalités établies d'un commun accord.

Pour atteindre ces objectifs, nous harmoniserons nos efforts dans le cadre d'initiatives telles que L'IA pour le développement, le Centre d'IA pour le développement durable, Current AI, FAIR Forward, le Groupe des amis du Processus d' Hiroshima sur l'IA et L'IA pour le bien commun. Les pays membres du G7 intéressés prévoient également de consolider le groupe de bailleurs de fonds de l'IA pour le développement.

AnnexE : Feuille de route du G7 pour l'adoption de l'IA

Nous, dirigeants du G7, reconnaissons que les technologies d'intelligence artificielle (IA) qui évoluent rapidement ont le potentiel de favoriser la concurrence et une prospérité sans précédent pour les sociétés, organisations et pays qui en feront usage dans leurs processus opérationnels. Nous souhaitons promouvoir davantage une IA sûre, responsable et de confiance qui est avantageuse pour nos populations, atténue les externalités négatives et favorise notre sécurité nationale. Nous y arriverons au moyen d'activités de recherche de pointe en IA, d'usages commerciaux de calibre mondial et de vastes compétences sur le plan opérationnel et stratégique. Nous prévoyons de créer les conditions propices pour que les petites et moyennes entreprises (PME) incluant les micro-entreprises - le moteur de nos économies - puissent accéder à l'IA, la comprendre et l'adopter d'une manière favorisant la rentabilité et la productivité.

Cette feuille de route présente notre vision commune et des mesures concrètes pour aider nos PME à passer des incertitudes aux possibilités, pour que non seulement elles connaissent l'utilité de l'IA, mais qu'elles s'en servent pour se propulser. En prenant appui sur le rapport de la présidence italienne de 2024 portant sur les facteurs déterminants et les défis entourant l'adoption et le développement de l'IA dans les entreprises, et en particulier les micro-entreprises et les petites entreprises, nous nous engageons à prendre les mesures suivantes :

Accélérer les travaux visant à rendre l'IA utilisable et compétitive

Nous entendons intensifier les efforts qui favorisent l'adoption de l'IA et font le pont entre la recherche et les usages pratiques, ce qui aidera les entreprises - en particulier les PME - à intégrer des technologies d'IA qui stimuleront leur productivité, leur croissance et leur compétitivité. Nous reconnaissons la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de ce travail. Nous avons déjà pris des mesures pour promouvoir l'adoption de l'IA, mais il sera essentiel d'élargir la portée de ces efforts, notamment en ce qui concerne l'accès aux capacités de calcul, à l'expertise et aux partenariats, pour passer de l'expérimentation entourant l'IA à de véritables retombées. Nous avons l'intention de promouvoir des programmes d'adoption de l'IA qui porteront principalement sur ce qui suit :

Soutien à la commercialisation destiné aux PME et aux entreprises de démarrage, y compris un accès à une infrastructure de calcul évoluée et à des ressources informatiques, pour qu'elles puissent utiliser efficacement les modèles d'IA de sources ouvertes et privées, obtenir du mentorat sur le plan des affaires et bénéficier d'un soutien ciblé. Cette initiative jettera un pont entre les percées théoriques et la mise en œuvre dans l'industrie et amènera sur les marchés des produits et services dotés de l'IA;

Collaboration intersectorielle afin de faciliter l'adoption de l'IA, en établissant des liens entre les entreprises et les fournisseurs de solutions d'IA, les instituts de recherche nationaux dans le domaine de l'IA, le milieu universitaire, les carrefours d'innovation et les autres regroupements pour accélérer le déploiement de l'IA dans toute l'économie;

Élaboration d'un recueil de cas pratiques comprenant notamment des solutions faciles à mettre en œuvre et éprouvées, pour montrer les usages réussis de l'IA dans tous les secteurs et par des PME et ainsi démontrer le retour possible sur l'investissement et stimuler une plus grande demande au sein de l'industrie;

Perfectionnement des connaissances et compétences liées à l'IA, en veillant à ce que les entreprises, et en particulier les PME, aient accès aux outils et à la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin pour adopter l'IA avec confiance et efficacité.

Élaborer un cadre de référence pour l'adoption de l'IA

Nous voulons élaborer un cadre de référence pour l'adoption de l'IA qui dotera les gouvernements et les entreprises d'outils pratiques, de solutions stratégiques fondées sur des données probantes et d'exemples réels pour accélérer l'intégration de l'IA dans les PME. Le cadre de référence sera axé sur des solutions et fondé sur les résultats obtenus lors d'activités et d'ateliers de recherche collaborative menés par des experts, établi en coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et fondé sur des tendances réelles au chapitre de l'IA parmi les pays du G7, des initiatives d'adoption et des expériences de PME sur le terrain. Le cadre de référence contiendra ce qui suit :

Des recommandations stratégiques concrètes que les gouvernements pourront choisir de mettre en œuvre pour éliminer des obstacles et mettre en place des écosystèmes permettant aux PME d'adopter l'IA;

Des études de cas montrant une intégration réussie de l'IA et des exemples concrets que les entreprises de tous les secteurs et pays pourront décider de reproduire.

Accroître les échanges de talents au sein du G7

Nous voulons accroître les échanges de talents entre les pays du G7 afin de transmettre des compétences en IA aux entreprises, y compris des PME, et ainsi accélérer l'adoption de l'IA et bâtir une main-d'œuvre prête pour l'avenir. Nous souhaitons que nos initiatives favorisent les jumelages entre l'expertise sectorielle et les compétences en IA nécessaires pour une adoption concrète de l'IA. Nous souhaitons approfondir notre coopération à l'égard des échanges de talents pour jeter des ponts entre la recherche récente et l'expertise en commercialisation de l'IA que l'on trouve dans notre bassin de talents de calibre mondial et les véritables besoins des entreprises. Pour y arriver, nous prévoyons de prendre les mesures suivantes :

Soutenir les échanges de talents centrés sur l'IA, y compris pour les étudiants d'autres pays membres du G7, en ciblant tout particulièrement les projets d'adoption de l'IA, pour jeter des ponts entre la recherche et les usages pratiques, ce qui permettra de développer des compétences de pointe dans des domaines cruciaux;

Établir un lien entre les PME et les travailleurs qualifiés en IA pour que les entreprises aient les capacités et outils d'IA nécessaires afin d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et leur compétitivité.

Créer des occasions liées à l'IA en favorisant la confiance

Nous prévoyons de donner suite aux progrès réalisés au cours des présidences japonaise et italienne et de mettre à contribution les résultats du Processus d'Hiroshima sur l'IA pour favoriser la confiance. Lorsque l'adoption de l'IA s'intensifiera, il restera essentiel de maintenir un climat de confiance afin de rassurer la clientèle - tout particulièrement pour les petites entreprises déployant de puissantes technologies. Nous allons donc transformer des principes communs en outils concrets à la disposition des PME afin de favoriser un déploiement responsable de l'IA dans tous les secteurs et dans les entreprises de toutes les tailles de manière à inspirer confiance aux consommateurs et à ouvrir des débouchés commerciaux. Nous prendrons à cette fin les mesures suivantes :

Diriger des efforts déployés par de multiples parties prenantes qui visent à repérer les occasions à saisir et les défis à relever dans le déploiement de l'IA, conformément au Processus d' Hiroshima sur l'IA, en collaboration avec les PME, les développeurs d'IA, les organisations de normalisation internationale et les membres du Partenariat mondial sur l'IA;

sur l'IA, en collaboration avec les PME, les développeurs d'IA, les organisations de normalisation internationale et les membres du Partenariat mondial sur l'IA; Publier une trousse présentant les ressources pertinentes pour les utilisateurs d'IA;

Sensibiliser les gens au sujet du cadre de déclaration pour le suivi du Code de conduite dans le cadre du Processus d' Hiroshima , que l'OCDE met en œuvre.

