Déclaration des congrégations religieuses féminines du Canada concernant l'urgence climatique

This statement is also available in English.

À L'ÉCHELLE DU CANADA, le 1er sept. 2019 /CNW/ - En cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, les dirigeantes des 64 congrégations catholiques féminines du Canada font appel aux responsables politiques du pays afin qu'ils réagissent à la déclaration du Parlement sur l'urgence climatique en prenant des mesures concrètes pour y faire face.



À titre de religieuses, prendre soin de toute la création de Dieu est une partie essentielle de notre foi. Les changements radicaux de notre climat, provoqués par la libération des gaz à effet de serre, constituent la plus grande menace pour tous les êtres vivants. Pourtant, très peu est fait pour y remédier. Dans Laudato Si', le pape François souligne que « la réduction des gaz à effet de serre exige honnêteté, courage et responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants et les plus polluants » (169).

Pour notre part, nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre la destruction de notre planète et prendre soin de notre maison commune. Un grand nombre de nos congrégations ont pris des mesures pour :

cesser d'investir dans des portefeuilles de combustibles fossiles mais plutôt dans des projets d'énergie propre et renouvelable;

éliminer les plastiques à usage unique;

rénover des bâtiments résidentiels, y compris des installations solaires, biothermiques et au gaz naturel renouvelable;

s'engager dans le projet des Communautés Bleues qui nous invite à traiter l'eau comme une ressource sacrée et à la reconnaître comme un bien commun;

planter des arbres au Canada et dans les pays où nos missions respectives existent;

et dans les pays où nos missions respectives existent; composter, réduire et recycler;

établir des partenariats et soutenir des groupes et mouvements communautaires engagés dans l'urgence climatique.

Nous demandons à tous les politiciens qui se présentent aux prochaines élections fédérales de prendre acte de l'urgence climatique et de mettre en œuvre une stratégie politique immédiate à plusieurs niveaux permettant une transition juste vers un mode de vie écologique et durable.

Les mesures prises pour faire face à l'urgence climatique devraient être concrètes, fondées sur la justice et dénuées de toute politique partisane. Nous invitons les dirigeants politiques à se joindre à nous pour prendre soin de notre maison commune et :

maintenir les combustibles fossiles dans le sol et supprimer les subventions aux producteurs de combustibles fossiles et de plastiques;

réorienter les investissements et développer rapidement l'économie des énergies renouvelables, incluant s'engager à donner une nouvelle formation aux travailleurs touchés par la perte d'emplois dans la production de combustibles fossiles;

continuer à demander des comptes aux entreprises en imputant un coût à la pollution qu'elles produisent par les gaz à effet de serre;

coordonner un effort intensif et soutenu de sensibilisation du public pour faire évoluer et changer les attitudes et les comportements;

mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et élaborer des politiques en matière de lutte contre les changements climatiques conformes aux connaissances et enseignements autochtones.

Nous sommes confrontés à une menace urgente et potentiellement irréversible pour toute la Création. Avec tant d'autres sur la planète, nous espérons que les politiciens feront preuve d'engagement, de leadership et de sagesse collective dans la lutte visant à protéger notre planète de la destruction. C'est la seule façon d'avancer ensemble.



L'UISG (Union internationale des supérieures générales) est une organisation mondiale regroupant les supérieures générales des Instituts des religieuses catholiques féminines. Il encourage le dialogue et la collaboration entre les congrégations religieuses au sein de l'Église et de la société en général. Cette déclaration est une collaboration des 64 membres canadiens de l'UISG.

Signataires:

CONGRÉGATION / CONGREGATION VILLE / CITY, PROVINCE Antoniennes de Marie Chicoutimi, Québec Congrégation de Notre-Dame Montréal, Québec Dominicaines Missionnaires Adoratrices Québec, Québec Filles de la Providence St-Constant, Québec Filles de Marie-de-L'Assomption Campbellton, Nouveau Brunswick Grey Sisters of the Immaculate Conception Pembroke, Ontario Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de

Montréal Montréal, Québec Les Dominicaines de la Trinité Shawinigan, Québec Les Missionnaires du Christ-Roi Montréal, Québec Les Sœurs de la Providence Montréal, Québec Missionnaires Notre-Dame des Anges Sherbrooke, Québec Missionnaires de l'Immaculée Conception Montréal, Québec Missionnaires Oblates du Sacré-Cœur et de Marie-Immacuée Winnipeg, Manitoba Notre-Dame du Sacré-Coeur Dieppe, New Brunswick Oblates de Béthanie Québec, Québec Oblates Franciscaines de St-Joseph Montréal, Québec Our Lady's Missionaries Toronto, Ontario Petites Filles de Saint-François Montréal, Québec Petites Filles de Saint-Joseph Montréal, Québec Petites Franciscaines de Marie Baie-St-Paul, Québec Petites Soeurs de la Sainte-Famille Sherbrooke, Québec Religieuses Hospitalières de St-Joseph Montréal, Québec Servantes du Saint Cœur de Marie Montréal, Québec Servantes du Très Saint-Sacrement Sherbrooke, Québec Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul Halifax, Nova Scotia Sisters of Charity of the Immaculate

Conception Saint John, New Brunswick Sisters of Mercy of Newfoundland St John's, Newfoundland Sisters of Mission Service Saskatoon, Saskatchewan Sisters of Providence of Saint Vincent de Paul Kingston, Ontario Sisters of Saint Joseph in Canada Hamilton, London, Pembroke,

Peterborough, Ontario Sisters of Saint Joseph of Sault Ste Marie North Bay, Ontario Sisters of Saint Joseph of Toronto Toronto, Ontario Sisters of Saint Martha of Antigonish Antigonish, Nova Scotia Sisters of Saint Martha of Prince Edward Island Charlottetown, Prince Edward

Island Sisters of Social Service Toronto, Ontario Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus Québec, Québec Soeurs de Charité de Saint-Louis Montréal, Québec Sœurs de Charité de St-Hyacinthe Saint-Hyacinthe, Québec Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge Québec, Québec Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc Ottawa, Ontario Sœurs de la Charité d'Ottawa Ottawa, Ontario Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs

Grises) Montréal, Québec Sœurs de la Charité de Québec Québec, Québec Soeurs de la Providence Montreal, Québec Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge Nicolet, Québec Sœurs de Miséricorde Montréal, Québec Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice Rouyn-Noranda, Québec Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil Chicoutimi, Québec Sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur Dieppe, Nouveau Brunswick Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours St-Damien-de-Bellechasse,

Québec Soeurs de Sainte-Anne Lachine, Québec Sœurs de Sainte-Croix St-Laurent, Québec Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc Québec, Québec Soeurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe, Québec Sœurs de Saint-François d'Assise Québec, Québec Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe, Quebec Sœurs de St-Joseph de St-Vallier Québec, Québec Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie Longueuil, Québec Sœurs du Bon-Pasteur de Québec Québec, Québec Sœurs Notre-Dame du St-Rosaire Rimouski, Québec Sœurs Servantes de Notre-Dame Reine du

Clergé Lac-au-Saumon, Québec Ursuline Sisters of Chatham Chatham, Ontario Ursuline Sisters of Prelate Saskatoon, Saskatchewan Ursulines Québec, Québec

SOURCE Sisters of St. Joseph in Canada

Renseignements: English: Sister Margo Ritchie, Congregational Leader, Sisters of St. Joseph in Canada, mritchie@csjcanada.org, (519) 432-3781; Lisa Tabachnick, Director of Communications Sisters of St. Joseph of Toronto ltabachnick@csj-to.ca, (416) 467-2630; Français: Sœur Aurore Larkin, Supérieure de Congrégation Les Sœurs Grises de Montreal, alarkin@sgm.ca. t (514) 842-9411, c (514) 298-3007