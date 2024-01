NASSAU, Bahamas, 31 janvier 2024 /CNW/ - Le gouvernement des Bahamas est vigilant, prévenant et proactif pour faire en sorte que les Bahamas demeurent une destination sécuritaire et accueillante.

En 2023, les Bahamas ont accueilli plus de 9 millions de visiteurs, une étape importante pour notre pays.

Nous sommes fiers de partager nos eaux cristallines, nos magnifiques plages, notre culture dynamique, nos gens chaleureux et nos aventures familiales avec un si grand nombre de visiteurs.

L'évaluation de la situation aux Bahamas n'a pas changé; nous demeurons au niveau 2, tout comme la plupart des destinations touristiques. Les incidents décrits dans l'alerte au crime publié par l'ambassade des États-Unis en janvier 2024 ne reflètent pas la sécurité générale aux Bahamas, un pays comptant seize (16) destinations touristiques et de nombreuses autres îles.

Le gouvernement des Bahamas met en œuvre une stratégie vigoureuse et novatrice de réduction et de prévention du crime. Cette approche globale s'appuie sur les recherches les plus récentes et des modèles internationaux qui ont fait leurs preuves, en mettant l'accent sur cinq piliers clés, soit la prévention, le dépistage, les poursuites, les sanctions et la réhabilitation.

Nos organismes d'application de la loi prennent des mesures rigoureuses pour maintenir notre réputation bien méritée, y compris une présence policière accrue et des ressources policières supplémentaires (notamment la technologie de reconnaissance faciale au moyen de systèmes de télévision en circuit fermé), et de la formation. Nous avons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la possession d'armes à feu et misons un magistrat qui se consacre au traitement des infractions impliquant des armes à feu.

La sécurité de tous est essentielle pour nous, et nous sommes convaincus que les Bahamas demeureront sécuritaires et accueillants pour des millions de visiteurs qui pourront continuer de profiter de la magie et de la beauté de nos magnifiques îles.

