DARTMOUTH, NS , le 11 mars 2024 /CNW/ - Tout d'abord, je tiens à remercier les titulaires de permis de pêche à la civelle, les communautés autochtones, et le public, pour leurs commentaires sur la pêche à la civelle de cette année. Notre gouvernement et moi-même sommes résolus à conserver l'anguille d'Amérique, la durabilité et la gestion ordonnée étant les principales priorités de la pêche à la civelle.

Comme vous le savez, nous avons malheureusement constaté au cours des dernières années une tendance à la hausse de défis très graves liés à la pêche à la civelle, y compris d'énormes quantités de civelles pêchées illégalement, ce qui compromet la conservation de l'espèce. De plus, la pêche est devenue la cible de harcèlement, de menaces, et de violence entre les pêcheurs, et à l'égard des agents des pêches, et un certain nombre d'affrontements et d'incidents violents créent une menace immédiate pour la gestion des pêches et la sécurité publique. Cela nuit énormément aux efforts nationaux et internationaux visant une gestion durable de la pêche à la civelle.

J'ai soigneusement examiné toutes les options pour déterminer si les circonstances actuelles permettraient une pêche durable et ordonnée à la civelle cette année. À la vue de tous ces éléments, il est clair qu'en l'absence de changements importants, les risques pour la conservation de l'espèce ne peuvent être pris en compte, et la gestion ordonnée de la pêche ne peut être rétablie.

C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile de ne pas accorder de permis de pêche à la civelle et de ne pas ouvrir cette pêche dans la région des Maritimes en 2024. Cela aidera nos agents des pêches à lutter contre la pêche non autorisée. Je suis bien consciente que la pêche à la civelle et d'autres espèces est importante pour la santé économique des collectivités côtières. Cela dit, la gestion responsable des ressources et la sécurité doivent être primordiales.

Je tiens à préciser que toute personne qui pêche la civelle fera l'objet de mesures d'application de la loi en vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement de pêche des provinces maritimes. Les agents des pêches patrouillent dans les rivières, les installations et les points d'exportation, afin de dissuader et de perturber la pêche, la vente et la possession non autorisées de civelles aux fins d'exportation. Les agents des pêches continueront d'arrêter les personnes prises en flagrant délit de pêche à la civelle, et collaborent avec d'autres organismes d'application de la loi, pour lutter contre la pêche, la vente et la possession illégales de civelles destinées à l'exportation, ainsi que contre les menaces à la sécurité publique et les activités criminelles. En n'ouvrant pas la pêche, notre message est extrêmement clair : n'allez pas en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour pêcher la civelle.

Le Ministère poursuit ses travaux visant à apporter des changements nécessaires à la réglementation et à la gestion, en vue d'assurer la sécurité et la durabilité de la pêche à la civelle pour tous les pêcheurs. La pêche ne rouvrira que lorsque ces mesures seront pleinement mises en œuvre.

La réouverture de la pêche à la civelle ne sera possible qu'avec la collaboration de toutes les personnes qui sont concernées par cette pêche, en mettant l'accent sur la conservation de cette espèce, et en s'engageant collectivement à adopter une conduite sécuritaire et ordonnée.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Jérémy Collard, Attaché de presse, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]