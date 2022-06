RICHMOND HILL, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ - L'Union internationale des employés de services (IUES) représente 2 millions de membres aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada, et lors de la réunion de notre conseil exécutif international qui s'est tenu aujourd'hui à Chicago, nous avons appris avec émotion la décision officielle de la Cour suprême des États-Unis de revenir sur les droits des femmes aux États-Unis. Soyons clairs : des femmes en mourront.

Nous savons que l'extrémisme d'extrême droite est en marche et que les mouvements politiques ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne connaissent pas de frontières entre nos pays. Il nous incombe donc à tous, au Canada, de préserver activement l'accès des femmes aux services d'avortement.

L'UIES Canada demande au Premier ministre Trudeau d'offrir un refuge à nos sœurs au sud de la frontière. Nous encourageons le gouvernement fédéral à préparer ses agences à répondre avec compassion aux femmes qui fuient la persécution des États américains qui criminalisent les personnes qui cherchent ou fournissent des services de santé reproductive. Les actions que nous devons entreprendre consistent à défendre les droits humains.

Nous sommes solidaires de nos consœurs américaines qui poursuivent la lutte pour le droit de choisir.

