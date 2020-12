MONTRÉAL, le 27 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du Groupe baseball Montréal, monsieur Stephen Bronfman a déclaré: "Le Groupe baseball Montréal a été attristé d'apprendre ce matin le décès de Derek Aucoin. Derek nous a tous touchés dans nos vies par sa bonté et sa personnalité plus grande que nature. Son impact sur le développement du baseball au Québec et au Canada est immense. J'ai été très ému lorsque j'ai appris que, l'été dernier, Derek avait pu voir son jeune fils frapper un coup de circuit sur le terrain de Boisbriand qui porte son nom. Mes plus sincères sympathies à son épouse Isabelle et à son fils Dawson. Que le souvenir de Derek soit pour nous tous un exemple à suivre et une source d'inspiration".

SOURCE Groupe baseball Montréal

Renseignements: Daniel Granger, [email protected], 514 232 1556