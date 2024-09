ROSEMÈRE, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Divers médias ont fait état de demandes de remboursement présentées par M. Paolo Galati en sa qualité de conseiller de la Ville de Laval. Aucun de ces reportages n'implique la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier dont M. Galati est le président.

« Je représente les gens de ma circonscription à Laval ainsi que la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier avec fierté et intégrité depuis plus d'une décennie. À ce jour, j'affiche un dossier sans faille au service du public. J'ai demandé que mes dépenses à titre de conseiller municipal soient examinées à nouveau par le Service des finances de la Ville de Laval. Lorsque le Service des finances se sera prononcé sur la question, j'agirai en conséquence.

Toutefois, compte tenu du contexte actuel, je ne souhaite pas que mon rôle en tant que conseiller municipal affecte la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier à laquelle j'ai consacré beaucoup d'énergie au cours des dix dernières années et qui me tient particulièrement à cœur. J'ai donc décidé de ne pas me présenter comme candidat aux prochaines élections scolaires qui se tiendront 3 novembre 2024.

De surcroît, pour éviter de perturber la gouvernance et l'administration de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, je vais, pour le moment, prendre du recul de certaines fonctions publiques associées à mon rôle de président de la commission scolaire », a indiqué M. Galati.

Ni M. Galati ni la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ne feront d'autres commentaires.

Comptant plus de 2 000 membres du personnel et affichant un taux de diplomation de 88,3 %, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième commission scolaire anglophone en importance au Québec. Son territoire comprend les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Elle offre des services d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire et secondaire, d'éducation des adultes et de formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 36 écoles et 4 centres. Elle offre également un service aux entreprises.

