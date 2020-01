Déclaration de la vice-première ministre concernant le dépôt du projet de loi de mise en œuvre du nouvel ALENA

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales Chrystia Freeland a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite du dépôt du projet de loi C-4, la Loi portant mise en œuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, à la Chambre des communes :

« Ce jour marque une étape importante dans la relation qui nous unit à nos plus importants partenaires commerciaux.

« Nous avons salué la ratification du nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par les États-Unis et le Mexique, et nous sommes maintenant très heureux de passer à la prochaine étape de notre processus de ratification afin de permettre aux Canadiens de tirer avantage de l'accord.

« Tout au long des négociations, notre objectif était de défendre l'intérêt national, de préserver les emplois et de favoriser la croissance économique partout au pays. Nous avons travaillé sans relâche pour faire respecter les intérêts et les valeurs des Canadiens et parvenir à un consensus à l'égard des enjeux qui sont importants pour toute la population.

« Le nouvel ALENA représente une victoire pour les Canadiens de toute allégeance politique et de toutes les régions du pays. Ce fut un véritable effort de l'Équipe Canada.

« Le gouvernement est impatient de travailler avec tous les députés et les sénateurs afin de ratifier le nouvel ALENA sans retard indu, dans l'intérêt de notre économie, des familles canadiennes et des centaines de milliers de travailleurs canadiens. »

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

