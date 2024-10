Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Réforme de l'aide sociale

« Le projet de loi qui devait être une réforme de l'aide sociale s'avère n'être qu'un simple transfert d'allocations d'une clientèle à une autre.

Pendant que le coût de la vie augmente à vitesse grand V, et frappe durement les plus vulnérables, la ministre se contente d'un transfert de fonds à l'intérieur de son ministère, sans aucun nouvel argent. On déshabille Pierre pour habiller Paul.

Je refuse que les plus vulnérables fassent les frais de la gestion catastrophique des finances publiques de la CAQ. C'est un manque d'humanité clair de la part de ce gouvernement.

Les plus vulnérables méritent mieux qu'une illusion de changement. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire et députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]