Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Mise sous tutelle de la DPJ

« La mise sous tutelle de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est une décision qui arrive bien trop tard. Dès juin 2023, j'avais demandé au gouvernement d'agir face aux nombreux dysfonctionnements dans cette région. J'avais réclamé la mise sous tutelle de la DPJ pour protéger les enfants et les familles affectés par une gestion désastreuse et des pratiques inacceptables.

À cette époque, le ministre Lionel Carmant était resté silencieux, minimisant l'urgence de la situation, malgré les signaux d'alarme clairs. Il a fallu attendre des mois, et la publication d'un document choc de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), pour que le gouvernement daigne enfin agir. Ces révélations montrent que des enfants ont été placés en banque mixte en vue d'adoption sans que les critères appropriés soient respectés, et que des informations fausses ou manipulées ont été déposées devant les tribunaux. C'est un affront aux droits fondamentaux des enfants et des parents.

Nous exprimons nos plus vives inquiétudes quant à l'ampleur des failles dans le système de protection de la jeunesse. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour rétablir la confiance du public, notamment en assurant une supervision rigoureuse, une formation adéquate des intervenants, et des mécanismes de contrôle transparents.

Le PLQ a montré un leadership fort en demandant des comptes bien avant que le gouvernement ne se décide à agir. Il est maintenant impératif de mettre en place des réformes profondes pour garantir que de telles dérives ne se reproduisent jamais. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse et députée de Robert-Baldwin

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]