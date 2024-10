Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Inconduites sexuelles à Cité-des-Prairies

« Je suis dégoutée par le drame de Cité-des-Prairies. Le ministre Carmant est au courant de cette affaire scabreuse depuis quand? À quel moment a-t-il su et qu'a-t-il fait?

Les histoires scandaleuses ne cessent de s'accumuler dans le réseau de la DPJ et le ministre en est le responsable depuis six années. Est-il seulement au courant de ce qui se passe dans son réseau? Clairement il en a complètement perdu le contrôle.

À chaque nouvel épisode, le ministre est en réaction. Il se dit profondément touché par les drames que l'on découvre un à un, comme le supplice de la goutte, puis, plus rien ne se passe. C'est l'incurie.

C'est de jeunes mineurs, de leur sécurité et de violation flagrante de leurs droits dont il est question. Cette histoire me glace le sang. Si on ne sent plus nos jeunes en sécurité dans ces centres de réadaptation, on les envoie où? Je demande au ministre Carmant, non seulement de déclencher une enquête policière à Cité-des-Prairies, mais également de déclencher une enquête externe dans TOUS les centres jeunesse et de réadaptation. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse et députée de Robert-Baldwin

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

