OTTAWA, ON, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se déroule du 13 au 17 novembre :

« L'importance des petites entreprises n'est pas négligeable. Elles comptent pour 98 % des entreprises au pays et créent de bons emplois pour des millions de travailleurs vaillants de la classe moyenne au pays. En ce début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le moment est donc tout indiqué pour rendre hommage aux entrepreneurs d'ici et du monde entier.

« Les mesures d'appui aux petites entreprises sont essentielles pour permettre à notre économie et à notre nation de demeurer concurrentielles et fortes. C'est pourquoi nous avons mis de l'avant des programmes comme le Programme canadien d'adoption du numérique, qui est doté d'une enveloppe de 4 milliards de dollars et vise à aider les petites entreprises à tirer leur épingle du jeu dans le monde numérique. J'ajoute que les petites entreprises jouent un rôle de premier plan dans les secteurs en émergence au pays, et c'est le cas notamment des entreprises de technologies propres qui nous aident à lutter contre les changements climatiques.

« L'élimination des obstacles pour les entrepreneurs issus de la diversité est aussi cruciale si nous voulons bâtir au Canada une économie inclusive et plus robuste, qui va donner à notre pays un avantage concurrentiel sur la scène mondiale. C'est dans cette optique que notre gouvernement appuie les entrepreneurs issus des groupes sous-représentés, que ce soit par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, une première au Canada, du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, ou encore par l'entremise d'investissements visant à soutenir les entrepreneurs autochtones.

« Ces programmes s'ajoutent à un éventail de mesures que nous avons déjà prises pour alléger le fardeau financier des propriétaires d'entreprise. Nous avons, entre autres, diminué le taux d'imposition des petites entreprises, réduit les frais de transaction par carte de crédit et conclu des ententes avec l'ensemble des provinces et des territoires pour l'offre de services de garde d'enfants à 10 $ par jour.

« J'invite les Canadiens à unir leur voix à la mienne, pas seulement cette semaine, mais aussi toute l'année, pour saluer les hommes et les femmes en entrepreneuriat qui assurent la cohésion du tissu social, au pays et aux quatre coins du monde. »

