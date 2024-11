OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tient du 18 au 22 novembre :

« Les petites entreprises jouent un rôle énorme dans l'économie canadienne. Elles représentent 98 % des entreprises au pays et sont à l'origine de bons emplois de la classe moyenne pour des millions de travailleurs déterminés. En ce début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat de 2024, nous saluons les entrepreneurs d'un océan à l'autre.

« Le gouvernement est déterminé à soutenir les entrepreneurs de tous les milieux. Il est impératif d'abattre les obstacles qui se dressent devant les entrepreneurs issus de la diversité, car une économie inclusive est plus forte et concurrentielle dans un contexte mondial. Nous investissons donc dans des programmes d'appui aux membres de groupes sous-représentés, dont les femmes, les Noirs, les Autochtones et les personnes 2ELGBTQI+. De plus, notre investissement de 60 millions de dollars dans Futurpreneur Canada permettra à un plus grand nombre de jeunes entrepreneurs d'obtenir un prêt, dont la valeur maximale a d'ailleurs été rehaussée à 75 000 $.

« Nous appuyons les projets d'affaires des entrepreneurs, et nous investissons pour les aider à nouer des liens à l'extérieur de nos frontières et à prospérer sur les marchés internationaux.

« Notre investissement dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ ouvre la voie des marchés mondiaux aux entrepreneurs issus de ces communautés. Les missions commerciales à New York et à Palm Springs, aux États-Unis, ainsi qu'au Brésil, ont suscité de nouvelles relations d'affaires et possibilités de commercialisation pour les entrepreneurs participants. De son côté, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat facilite la tâche des femmes d'affaires qui souhaitent conquérir les marchés mondiaux. La Fondation Asie Pacifique du Canada, l'un de ses organismes bénéficiaires, a dirigé six missions commerciales de mai 2020 à août 2024, auxquelles ont participé plus de 200 femmes et personnes reflétant une diversité de genres.

« Le Service des délégués commerciaux déploie des programmes de financement et de soutien à l'intention des entrepreneurs, développe des possibilités internationales, et tire parti d'un réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes dans le monde.

« Notre soutien aux entrepreneurs sur la scène internationale s'ajoute à une variété de mesures mises en place au pays. Nous avons abaissé le taux d'imposition des petites entreprises à 9 %, augmenté le seuil du revenu admissible à ce taux d'imposition de 15 millions de dollars à 50 millions de dollars, réduit les frais d'interchange pour les transactions par carte de crédit d'un maximum de 27 % et apporté des améliorations au Programme de financement des petites entreprises du Canada.

« Avant la fin de 2024, les petites et moyennes entreprises admissibles recevront également la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises, qui sera versée directement dans leur compte bancaire. Le montant de la remise varie en fonction de la province et du nombre d'employés. Par exemple, une petite entreprise admissible établie à Winnipeg et comptant 10 employés recevra 4 810 $; une petite entreprise de Mississauga qui emploie 50 personnes obtiendra une remise de 20 050 $; et une entreprise de taille moyenne de Calgary avec 200 employés touchera 118 200 $.

« Je suis honorée d'occuper les fonctions de ministre de la Petite Entreprise, et je peux affirmer en toute certitude que le gouvernement ne recule devant rien pour aider les entreprises à s'établir, à prendre de l'expansion et à innover ici même au pays.

« J'invite mes concitoyens à unir leur voix à la mienne cette semaine, et toutes les semaines, pour rendre hommage aux entrepreneurs qui renforcent le tissu social du Canada et du monde entier. »

