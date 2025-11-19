OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'entrepreneuriat féminin :

« Notre gouvernement est convaincu que chaque femme devrait avoir l'occasion de participer à l'économie, de faire preuve de leadership et de prospérer. La participation accrue des femmes à l'économie canadienne favorise sa croissance et ajoute des milliards de dollars au produit intérieur brut. Nous ne pouvons bâtir l'économie la plus forte des pays du G7 sans la participation pleine et active des femmes.

« Nous avons investi dans le passé dans des initiatives inédites pour créer un meilleur écosystème entrepreneurial pour les femmes qui souhaitent lancer leur entreprise ou la faire croître. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui prévoit près de 7 milliards de dollars en investissements et en engagements, a aidé près de 500 000 femmes à réaliser leurs rêves d'affaires en leur donnant accès à du financement, à des services-conseils et à des occasions de réseautage et de mentorat.

« Nous allons mettre à profit ces investissements et en faire davantage pour aider les femmes à prospérer économiquement. Le budget de 2025 prévoit une enveloppe de plus de 380 millions de dollars pour revitaliser et stabiliser les efforts visant à faire progresser l'égalité des femmes au Canada, au moyen d'initiatives comme le Programme de promotion de la femme.

« Notre gouvernement reconnaît qu'en plus d'investir directement dans l'entrepreneuriat féminin, il faut créer des conditions sociales propices à la réussite des femmes. Grâce à notre système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, nous aidons les parents pour qu'ils puissent bâtir leur carrière tout en donnant à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Nous avons aussi bonifié les options relatives aux prestations parentales pour offrir à un plus grand nombre de femmes la liberté de poursuivre leur cheminement professionnel; et nous avons adopté la Loi sur l'équité salariale pour éliminer l'écart salarial entre les hommes et les femmes.

« Nous savons également que les femmes ne peuvent participer pleinement à l'économie si elles ne sont pas en sécurité. Voilà pourquoi nous proposons, dans le budget de 2025, un financement de plus de 220 millions de dollars pour renforcer les mesures fédérales visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre et à soutenir les personnes qui en ont été victimes, y compris les femmes autochtones et les membres de groupes mal desservis.

« Prises ensemble, ces initiatives permettent aux femmes de redéfinir le paysage entrepreneurial, de briser les plafonds de verre et de bâtir une économie future où chacune d'entre elles aura des chances égales de réussite.

« Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour rendre hommage aux femmes entrepreneures et propriétaires de petite entreprise, qui contribuent tellement à notre économie et à nos communautés. »

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]