OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a fait la déclaration suivante à l'occasion du début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat :

« Les entrepreneurs font de nos communautés des endroits dynamiques où il fait bon vivre, qu'il s'agisse des personnes souriantes qui nous accueillent au café du coin, du mécanicien automobile qui a pignon sur rue à quelques pâtés de maison de chez nous ou de la femme d'affaires passionnée par la protection de l'environnement qui dirige une entreprise de technologies propres.

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (anglais). Cette semaine nous offre l'occasion de célébrer l'ardeur au travail, l'esprit d'innovation et la ténacité de la communauté entrepreneuriale, d'un océan à l'autre.

« Les entrepreneurs jouent un rôle plus important que jamais en cette période d'incertitude économique causée par la pandémie de COVID-19. Leurs entreprises emploient des millions de personnes et sont la clé d'une reprise solide. Leur réussite est un ingrédient essentiel de la prospérité de l'ensemble du pays.

« Dès le début de la pandémie, le gouvernement du Canada s'est mis à l'écoute des entrepreneurs pour être en mesure de répondre à leurs besoins urgents.

« La Subvention salariale d'urgence du Canada a permis aux entreprises de garder en poste plus de 3,8 millions de personnes travaillantes. Plus de 780 000 propriétaires d'entreprise se sont tournés vers le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes pour couvrir leurs frais fixes et leurs dépenses d'exploitation. Quelque 3,2 millions d'entrepreneurs ont pu conserver leurs liquidités grâce au report du paiement de la TPS, de la TVH et des droits de douane. Des milliers d'entrepreneurs, d'entreprises locales et de travailleurs ont bénéficié du Fonds d'aide et de relance régionale. L'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial a fourni des allégements de loyer à plus de 130 000 propriétaires d'entreprise. Enfin, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer que nous avons récemment lancée apportera un soutien direct à un nombre accru de propriétaires de petite entreprise qui ont grandement besoin d'aide pour couvrir leurs paiements de loyer ou d'emprunt hypothécaire.

« Nous redoublons d'efforts pour positionner les entreprises sur la voie de la croissance et de la réussite. Nous leur fournissons les outils nécessaires pour se développer, accéder à de nouveaux marchés et tirer parti des occasions offertes par le commerce international.

« Le programme CanExport renouvelé verse aux entrepreneurs jusqu'à 75 000 $ afin de leur permettre d'accroître leur présence en ligne en misant sur le cybercommerce, de participer à des foires commerciales virtuelles, et de surmonter les obstacles commerciaux liés à la COVID-19. Au début novembre, à l'occasion de notre toute première mission commerciale virtuelle en Corée du Sud, plus de 200 entrepreneurs canadiens ont exploré de nouvelles possibilités et de nouveaux partenariats.

« Nous sommes également conscients que la diversité des idées et des talents stimule l'innovation, renforce l'économie et donne lieu à la création d'emplois pour les Canadiens. Le gouvernement investit donc plus de 300 millions de dollars à l'appui des entrepreneurs autochtones. Quant à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, elle aide les femmes à lancer une entreprise et à en assurer la croissance. Enfin, le nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires dotera des milliers d'entrepreneurs noirs des outils nécessaires pour réussir et prospérer à long terme.

« On ne peut savoir ce que les mois et les années à venir nous réservent. En dépit de cette incertitude, le gouvernement va demeurer au service des entreprises et des entrepreneurs. Il les aidera à s'adapter, à rebâtir leurs activités et à croître, ici au pays et sur le marché mondial.

« Aux entrepreneurs, je dis merci de tout ce qu'ils font pour nos communautés. J'invite les Canadiens à soutenir les entrepreneurs et les entreprises de leur milieu en cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, et en tout temps. »

