Déclaration de la ministre Ng à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a fait la déclaration suivante aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se déroule du 8 au 14 novembre :

« Pour souligner le début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat de 2021, j'invite la population canadienne à saluer la persévérance, la détermination et l'audace de la communauté entrepreneuriale, qui a fait face à des difficultés sans précédent au cours de la dernière année. Les entrepreneurs embauchent des millions d'employés au pays. Ils joueront donc un rôle prépondérant pour faire en sorte que la relance économique soit solide et inclusive.

« La mise sur pied d'une entreprise demande du courage, de la passion et du travail ardu. Les entrepreneurs sont omniprésents. Ce sont les propriétaires du café qui vient d'ouvrir au coin de la rue, la coiffeuse qui peut maintenant rouvrir ses portes au centre-ville après un début d'année difficile, et aussi le jeune professionnel motivé sur le point de lancer son agence publicitaire. On les retrouve à l'avant-plan des secteurs émergents, que ce soit à développer la prochaine appli populaire ou encore à bâtir une entreprise de technologies propres pour lutter contre les changements climatiques. Les entrepreneurs du Canada créent des emplois, stimulent la croissance et la prospérité, et font de nos communautés des endroits dynamiques, vibrants et accueillants.

« C'est pourquoi, depuis le début de la pandémie, notre gouvernement s'est mis à l'écoute de la communauté entrepreneuriale afin de répondre à ses besoins urgents. La Subvention salariale d'urgence du Canada a permis aux entreprises de maintenir en poste leurs vaillants travailleurs, le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes a aidé les entreprises à payer les coûts fixes et les dépenses de fonctionnement, et l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial ainsi que la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer ont fourni aux entreprises un soutien essentiel pour couvrir une partie de leur loyer et de leur hypothèque.

« Nous sommes conscients que de nombreuses entreprises auront encore besoin d'un appui dans le contexte de la relance. C'est pourquoi nous avons prolongé certaines de nos mesures de soutien qui ont servi de bouée de sauvetage aux entreprises durant la pandémie. Nous allons également instaurer des mesures ciblées à l'appui des entreprises qui continuent de faire face à des défis importants liés à la pandémie, dont le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil et le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. Dans le cadre du budget de 2021, nous investissons aussi dans la réussite et la compétitivité à long terme des entreprises, notamment par l'entremise du Programme canadien d'adoption du numérique et de l'Initiative de catalyse du capital de risque, dont le financement a été renouvelé.

« Le commerce continue de revêtir une importance capitale pour les gens et les entreprises qui souhaitent présenter leurs solutions canadiennes innovatrices sur les marchés mondiaux. Par l'intermédiaire du programme Solutions pour exporter, le Service des délégués commerciaux (SDC) offre des conseils et du soutien aux entrepreneurs du pays afin qu'ils aient les outils nécessaires pour prendre de l'expansion et conquérir les marchés internationaux. Le SDC a adapté ses programmes de financement et de soutien pour répondre aux besoins uniques et en constante évolution des entreprises. Il a notamment élargi la portée du programme de financement CanExport PME pour soutenir le commerce électronique, l'exploration virtuelle des marchés étrangers, l'augmentation de la publicité en ligne et les démarches visant à surmonter les nouveaux obstacles au commerce posés par la pandémie de COVID-19.

« Nous savons que la diversité des idées et des talents favorise l'innovation, renforce notre économie et permet la création d'emplois. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans l'entrepreneuriat féminin et les entreprises détenues par des femmes, par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Il a aussi mis sur pied le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada pour aider les entrepreneurs noirs à réussir et à prospérer, aujourd'hui et pour des années à venir. Enfin, il investit également dans l'entrepreneuriat autochtone.

« Notre gouvernement continuera d'offrir son appui aux entrepreneurs du pays aux étapes du démarrage, de l'expansion et de la croissance de leur entreprise au Canada comme à l'étranger.

« J'encourage les Canadiens et les Canadiennes à se joindre à moi cette semaine pour remercier les entrepreneurs de leur contribution à nos communautés et à notre prospérité à long terme. »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

