OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a fait la déclaration suivante aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'entrepreneuriat féminin (anglais) :

« Cette journée annuelle nous offre l'occasion de souligner les nombreuses réalisations et contributions des femmes entrepreneures, aux quatre coins du Canada et dans le monde entier. L'entrepreneuriat féminin est créateur d'emplois, essentiel pour la croissance économique et incontournable pour assurer le dynamisme et la prospérité de nos communautés.

« À titre de ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique au sein du conseil des ministres d'un gouvernement féministe, je tiens fermement au succès des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise. Il s'agit d'une priorité pour l'ensemble de notre gouvernement.

« Notre gouvernement demeure déterminé à assurer la participation pleine et équitable des femmes, qui ajouterait 150 milliards de dollars à l'économie canadienne et 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. C'est une question d'équité et de logique.

« Dans cet esprit, notre gouvernement soutient activement l'autonomisation économique des femmes et réitère son engagement à poursuivre l'élan déjà bien amorcé, en particulier pendant cette période pandémique. Nous nous inspirons du vécu des femmes d'affaires et entrepreneures pour mettre en place les conditions et les systèmes de soutien les plus opportuns. De toute évidence, une économie diversifiée et inclusive est plus concurrentielle et prospère.

« En 2018, nous avons lancé la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui comprend des investissements de plus de 6 milliards de dollars afin d'abattre des obstacles pour les femmes et de leur fournir des outils favorisant leur réussite. Les volets suivants ont été mis en place jusqu'à présent :

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat conjugue les efforts de 10 carrefours régionaux, de plus de 300 organismes et de milliers de femmes entrepreneures. Le Portail est un lieu de mise en commun d'expériences, d'expertises et de ressources.

Le Fonds pour l'écosystème de la SFE, doté de 100 millions de dollars, élimine les barrières à l'accès aux réseaux, aux ressources et au capital dont les femmes entrepreneures ont besoin pour lancer une entreprise, lui donner de l'expansion et accéder aux marchés internationaux.

« Nous investissons également pour éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les entrepreneurs issus de la diversité culturelle. Nous le faisons par l'entremise du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, dont l'enveloppe est de 400 millions de dollars, et de mesures de soutien ciblées pour les entrepreneurs autochtones.

« Ce sont quelques exemples des interventions intersectionnelles ciblées de notre gouvernement visant à favoriser l'inclusion économique des femmes. L'administration fédérale adopte une vue d'ensemble du soutien aux femmes, qu'il s'agisse d'appliquer la lentille de l'analyse comparative entre les sexes à nos politiques, de bonifier l'allocation canadienne pour enfants, de légiférer en matière d'équité salariale ou d'investir 30 milliards de dollars dans un plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien.

« Il ne s'agit pas uniquement de politiques sociales : ce sont des politiques économiques importantes et garantes de la compétitivité et de la prospérité futures du Canada à l'échelle mondiale.

« Le Canada a adopté une approche inclusive à l'égard du commerce, qui vise à faire en sorte que les femmes profitent autant que les hommes des possibilités et des avantages associés au commerce et aux investissements internationaux. Nous avons joint le geste à la parole en revendiquant l'ajout de mesures réduisant les obstacles au commerce international pour les femmes dans chacun de nos accords de libre-échange, y compris le nouvel ALENA et l'Arrangement mondial sur le commerce et le genre, une initiative indépendante ouverte à toute économie.

« Nous adoptons des outils innovateurs et polyvalents pour ouvrir de nouvelles avenues aux femmes exportatrices. Ces actions se conjuguent au soutien offert par le Service des délégués commerciaux aux entreprises appartenant à des femmes prêtes à se tourner vers l'exportation. Ces femmes participent à des missions commerciales conçues pour leur permettre de saisir les possibilités sur les marchés mondiaux.

« En cette Journée de l'entrepreneuriat féminin, j'invite tous les Canadiens à témoigner de leur soutien aux femmes entrepreneures et à souligner leur ingéniosité, leur travail acharné et leur dévouement, qui sont un ingrédient essentiel de la prospérité permanente du Canada. »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

