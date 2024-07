OTTAWA, ON, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Le 26 mars 2024, j'ai été profondément troublée d'apprendre qu'un incident s'était produit lors de l'arrestation et de la libération de deux personnes micmaques dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Les allégations entourant le traitement de ces deux personnes sont tout simplement inacceptables.

Depuis cet incident, le secrétaire parlementaire Kelloway et moi-même avons rencontré les chefs et les représentants des communautés micmaques pour discuter des prochaines étapes. Le 31 mai, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer et, surtout, d'écouter le poignant témoignage de l'une des deux personnes micmaques impliquées dans cet incident.

Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement du Canada lancera un examen externe complet des évènements du 26 mars 2024, de la conduite des agents des pêches du MPO impliqués, ainsi que des politiques du MPO, des pratiques d'application et des procédures afin d'éliminer le potentiel de biais systémiques ou de racisme. Dans les semaines à venir, une équipe pangouvernementale composée de représentants de Services aux autochtones Canada (SAC), de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), de Sécurité publique Canada (SP) et de Pêches et Océans Canada (MPO) établira un cadre pour l'examen externe, y compris le mandat, la composition et l'étendue du mandat de la ou des personnes désignées pour diriger les travaux.

Comme je l'ai déjà dit, et je le répète, cet examen externe doit impliquer, et impliquera, un leadership autochtone. C'est pourquoi il sera essentiel de poursuivre le dialogue avec les communautés micmaques avant de sélectionner le groupe d'examen externe, que nous prévoyons annoncer d'ici la fin du mois. L'examen externe sera mené de manière indépendante, sans que le MPO ou le gouvernement n'intervienne dans le travail quotidien de l'équipe chargée de l'enquête.

Une fois cet examen externe complété, un rapport assorti de recommandations sera présenté et rendu public.

Je suis déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire. Nous devons travailler ensemble pour éradiquer le racisme systémique, peu importe où il se trouve.

