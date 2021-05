OTTAWA, ON, le 23 mai 2021 /CNW/ - La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine du tourisme au Canada :

« Aujourd'hui commence la Semaine du tourisme au Canada. Dans le passé, elle nous a permis de souligner les nombreuses réussites du secteur, mais cette année, elle est synonyme d'une période particulièrement ardue. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que la pandémie en cours a eus sur le secteur. Cependant, il est encore possible pour les entreprises de saisir des occasions importantes. Lorsque les voyages seront de nouveau sécuritaires, le secteur canadien du tourisme redeviendra prospère et mettra en valeur la beauté naturelle de notre pays et la diversité de son peuple.

« Nous profitons de l'occasion pour saluer les efforts remarquables qu'ont déployés les entreprises touristiques, ainsi que la résilience et la détermination dont elles ont fait preuve malgré l'incertitude économique. Elles ont dû prendre des mesures concrètes en réponse à la crise sanitaire mondiale.

« Notre gouvernement les a accompagnées tout au long de leur cheminement en instaurant diverses mesures de soutien pour les maintenir en vie et en étudiant les stratégies qui pourraient favoriser la reprise du secteur.

« Nous avons aidé les petites entreprises à payer leurs employés, leur loyer et leur hypothèque de même que leurs dépenses en leur offrant des programmes de soutien d'urgence comme la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la mesure de soutien en cas de confinement et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Jusqu'à présent, les entreprises et les organismes sans but lucratif des secteurs du tourisme, des arts et de la culture ont obtenu un soutien d'environ 15,4 milliards de dollars dans le cadre de la pandémie, et nous nous sommes engagés à appuyer encore davantage ces secteurs durement touchés.

« Dans le budget de 2021, notre gouvernement propose de contribuer à la relance au moyen d'un ensemble de mesures de soutien doté d'une enveloppe de 1 milliard de dollars sur trois ans. Il prévoit notamment la création d'un fonds d'aide au tourisme de 500 millions de dollars pour appuyer les entreprises touristiques, et les aider à se remettre de la pandémie et à se positionner pour une croissance future.

« Il faut garder espoir, car nous continuons à vous soutenir. La campagne de vaccination va bon train au Canada. Le premier ministre a confirmé qu'il y aurait suffisamment de vaccins contre la COVID-19 pour offrir à tous les Canadiens admissibles et consentants leur première dose d'ici l'été, et suffisamment de doses pour que tout le monde soit pleinement vacciné d'ici septembre. Les restrictions actuelles et les efforts déployés par les Canadiens pour respecter les lignes directrices en matière de santé publique nous aident à nous rapprocher du jour où nous pourrons recommencer à voyager.

« Je vous assure que nous évaluons constamment la situation et que nous prenons des décisions en fonction des données scientifiques disponibles les plus récentes et des conseils des responsables de la santé publique. Nous avons hâte au moment où nous pourrons de nouveau nous rencontrer en personne, explorer ce grand pays et accueillir des visiteurs d'ici et d'ailleurs.

« La pandémie tire à sa fin, et nous devons tous unir nos forces pour y mettre un terme. Notre gouvernement demeure à l'écoute des entreprises touristiques du Canada en vue de continuer à les soutenir dans leur adaptation, leur rétablissement et leur croissance.

« Je remercie une fois de plus les entreprises touristiques du Canada d'avoir fait tout en leur pouvoir pour protéger les Canadiens. Les visiteurs internationaux ont hâte de revenir vous voir, et nous sommes impatients de les accueillir à nos festivals, à nos événements, à nos congrès et à nos assemblées. J'invite tous les Canadiens à prévoir dans leur plan de voyages une destination canadienne une fois que les restrictions seront levées. Vous êtes un élément essentiel de la relance du secteur du tourisme, et il y a tant d'endroits magnifiques à découvrir ici. »

