OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a fait la déclaration suivante :

« Nous remercions la vérificatrice générale du Canada pour son rapport sur la connectivité dans les régions rurales et éloignées. Nous acceptons les recommandations et nous poursuivrons nos efforts afin que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un branchement à coûts abordables à Internet haute vitesse d'ici 2030 et que la connectivité mobile soit de meilleure qualité dans toutes les régions du pays.

« En juin 2019, le gouvernement du Canada a publié la première Stratégie canadienne pour la connectivité. Cette dernière comporte l'audacieux objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, peu importe leur lieu de travail ou de résidence. Le gouvernement du Canada a injecté plus de 7,6 milliards de dollars pour rendre possible l'accès à Internet haute vitesse dans des régions mal desservies, ce qui représente un montant 10 fois plus élevé que la totalité des montants consentis au titre de divers programmes avant 2015.

« Je suis très fière de représenter un gouvernement qui priorise les investissements dans les communautés rurales. Grâce au Fonds pour la large bande universelle de 3,2 milliards de dollars, plus de 200 000 foyers moins bien desservis ont maintenant accès à Internet haute vitesse et 80 000 foyers s'ajouteront à ce nombre d'ici la fin de l'année. À terme, nous prévoyons de brancher 750 000 foyers de plus au moyen de ce programme. Depuis 2015, près de 2,2 millions de foyers canadiens bénéficient de services Internet meilleurs et plus rapides en raison principalement des investissements réalisés par notre gouvernement de concert avec nos partenaires provinciaux, territoriaux, autochtones et communautaires, et en collaboration avec de petits et grands fournisseurs de services Internet d'un bout à l'autre du pays.

« En 2014, seulement 79 % des foyers avaient accès à Internet haute vitesse. Aujourd'hui, 93,5 % des foyers y ont accès grâce aux mesures que nous avons prises. Nous avons ainsi dépassé notre premier objectif qui était de brancher 90 % des foyers d'ici 2021 et, mieux encore, nous sommes en bonne voie de surpasser notre objectif actuel qui est de brancher 98 % des foyers d'ici 2026.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 50 millions de dollars dans des projets de services mobiles destinés aux communautés autochtones dans le cadre du programme. Cet investissement ciblé, dont découle notamment le partenariat avec la Colombie-Britannique visant à assurer la connectivité le long de la route des larmes, permettra d'améliorer la connectivité mobile dans des collectivités qui en ont grandement besoin.

« Nous donnons la priorité à des projets qui permettront d'offrir des services à prix abordables aux Canadiens des régions rurales et éloignées, tout en tenant compte des besoins à venir. Ainsi, 80 % des projets financés à même le Fonds pour la large bande universelle peuvent être adaptés pour offrir des vitesses d'un gigabit par seconde.

« Les investissements réalisés sont appuyés par des initiatives complémentaires relatives à la réglementation. Davantage de fréquences du spectre seront rendues disponibles dans le but de mieux soutenir la prestation de services sans fil dans les régions rurales et éloignées. Il est notamment question ici de l'accès aux espaces blancs du spectre, de l'utilisation exempte de licence dans la bande de 6 GHz et de la réduction des droits des licences de spectres pour le branchement des tours. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé de nouvelles règles concernant l'accès aux poteaux appartenant à de grandes entreprises de téléphonie afin d'accélérer le déploiement de réseaux par d'autres fournisseurs de services.

« Afin de poursuivre sur sa lancée, notre gouvernement s'assurera que les recommandations contenues dans ce rapport sont mises en place afin d'orienter les initiatives à venir et de soutenir celles déjà en cours. Les instructions données au CRTC qui ont récemment été annoncées sont entrées en vigueur en février 2023. Le CRTC doit maintenant prendre les mesures qui s'imposent concernant diverses préoccupations, notamment l'amélioration des activités de mesure, la concurrence et l'abordabilité. Nous travaillons aussi à améliorer le suivi pour ce qui est de l'abordabilité et de l'adoption, et nous nous engageons à rendre disponibles plus de bandes du spectre dans le but d'accroître la qualité de la connectivité, notamment en facilitant l'accès aux bandes du spectre sous-utilisées dans les régions rurales et éloignées.

« Il est devenu évident au cours des dernières années que l'accès à Internet haute vitesse et la connectivité mobile ne sont plus un luxe, mais bien une nécessité. J'invite tous les Canadiens à suivre l'état des progrès réalisés en consultant notre tableau de bord interactif sur la connectivité au Canada.ca/rural.

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les fournisseurs de services Internet afin d'offrir à tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, un accès abordable à Internet haute vitesse et à la connectivité mobile.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Hugo Alvarez, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-551-7846, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]