OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante au sujet de la publication du rapport de la vérificatrice générale sur le plan Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du gouvernement du Canada :

Avant tout, je tiens à remercier la vérificatrice générale pour son rapport.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada s'est engagé à dépenser plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des infrastructures qui profitent aux Canadiens - du transport en commun aux ports de commerce, des réseaux à large bande aux systèmes énergétiques, des services communautaires aux espaces naturels. Cinq ans après le début de la mise en œuvre du plan, nous avons déjà investi 81 milliards de dollars dans plus de 67 000 projets, dont 90 % sont terminés ou en cours.

L'examen du plan par la vérificatrice générale indique que nous devons mieux mettre notre travail en lumière, et je suis bien d'accord. Parlez à n'importe quel maire ou conseiller municipal du pays de la façon dont ces projets améliorent la qualité de vie dans leur collectivité - des autobus électriques fabriqués au Canada, à Brampton (en Ontario), à la nouvelle station de traitement des eaux usées de McLoughlin Point, sur l'île de Vancouver, au centre aquatique à consommation énergétique nette zéro de Drayton Valley (en Alberta), en passant par le nouveau service Internet haute vitesse de la Première Nation Eskasoni, au Cap-Breton. Je vois quotidiennement ce type de réussites et bien d'autres, et je comprends que les contribuables canadiens doivent être en mesure de voir les avantages qu'ils tirent de l'argent qu'ils ont durement gagné.

Depuis mon entrée en fonction, j'ai non seulement pour objectif de veiller à ce que chaque dollar soit dépensé en vue de procurer des avantages multiples, mais aussi de faire approuver les projets rapidement. Grâce aux programmes d'Infrastructure Canada mis en œuvre avec les provinces et les territoires, j'ai approuvé 2 300 projets dans la dernière année, soit plus du triple que l'année précédente. Il est essentiel d'accélérer l'approbation et la réalisation des projets durant la pandémie et pour relancer notre économie.

Mais il ne faut pas se contenter de rebâtir en mieux, il faut rebâtir plus judicieusement. C'est pourquoi nous avons lancé un processus de participation à la toute première Évaluation nationale des infrastructures du Canada. Nous nous appuierons sur des experts, des données et des faits probants pour déterminer les besoins et les priorités du Canada en matière d'infrastructure. En nous concentrant sur les résultats, nous pouvons continuer à utiliser nos investissements dans les infrastructures pour promouvoir la croissance économique, améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens et nous diriger vers un avenir carboneutre d'ici 2050.

