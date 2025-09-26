Déclaration de la FCEI sur la grève à Postes Canada

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), publie aujourd'hui la déclaration suivante en réaction à la grève déclenchée par les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

« Sans surprise, les travailleurs de Postes Canada ont déclenché une grève nationale à la suite de l'annonce du ministre Lightbound sur les réformes envisagées chez Postes Canada. Les répercussions de cette nouvelle grève sur les PME pourraient être encore une fois significatives. La grève de l'an dernier leur a coûté plus de 1 G$. C'est d'autant plus préoccupant puisque la saison des Fêtes approche, la période la plus occupée pour le commerce de détail, un des secteurs qui utilise le plus les services de Postes Canada.

Cela dit, le gouvernement fédéral doit aller de l'avant avec les changements annoncés par le ministre Lightbound. Ce n'est pas le moment de reculer.

La situation actuelle est le résultat d'une décennie d'inaction du gouvernement Trudeau sur ce dossier. Toutes les études faites depuis plusieurs années mènent à la même conclusion, soit que Postes Canada a besoin d'être réformée. Le modèle actuel de la société d'État n'est pas viable. Elle doit obtenir la flexibilité nécessaire pour réduire ses coûts.

Les PME demeurent de grandes utilisatrices de Postes Canada. La restructuration de Postes Canada doit se faire rapidement. La société d'État doit avoir les coudées franches.

Le Canada doit se doter d'une loi sur les services essentiels, temporaire ou permanente, afin d'assurer la continuité du service pendant la mise en œuvre des réformes. Les PME comptent sur le gouvernement et sur tous les partis politiques pour que cela se concrétise. »

