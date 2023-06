Déclaration de la coalition Un Canada résistant au climat à la suite de la finalisation de la Stratégie nationale d'adaptation

VANCOUVER, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - La coalition Un Canada résistant au climat se réjouit de la publication officielle de la première Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action d'adaptation du gouvernement du Canada, qui s'est produite alors que la capitale nationale était enveloppée par la fumée des incendies incontrôlés de ces derniers jours. Lors de la conférence de presse, tenue aujourd'hui à Vancouver, l'on a pu entendre trois ministres du Cabinet du gouvernement fédéral : l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Bill Blair, ministre de la Protection civile et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles.

Le président de la coalition Un Canada résistant au climat, Jason Clark, était présent aux côtés des membres de la coalition, et a déclaré : « L'inclusion de cibles fait de la Stratégie nationale d'adaptation une initiative incomparable. Les feux incontrôlés et les inondations, qui ont frappé le pays au cours des dernières semaines, nous ont fait voir que les programmes permettant d'atteindre ces cibles doivent maintenant être financés dans le cadre d'une collaboration entre tous les ordres de gouvernement et le secteur privé. »

Aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux doivent déployer des efforts ciblés pour subventionner entièrement la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'adaptation. Nous devons faire des progrès tangibles vers l'atteinte des cibles, mieux nous préparer aux effets actuels et croissants du changement climatique et bâtir un pays plus résilient aux catastrophes.

Les Canadiens sont actuellement confrontés à un plus grand nombre de feux incontrôlés, d'inondations, d'ouragans et de tempêtes de vent et de grêle. Ces événements sont tous amplifiés par le changement climatique, comme l'a souligné, en partie, le gouvernement fédéral dans sa propre évaluation du Profil national des risques . Notre coalition a préconisé l'adoption de cibles au cours des dix-huit derniers mois afin de définir les progrès mesurables nécessaires pour défendre les Canadiens contre ces événements dans un proche avenir. À titre d'exemple immédiat, cette saison de feux incontrôlés touche les Canadiens d'un océan à l'autre et des milliers d'entre eux en subissent les répercussions directes des évacuations et des pertes matérielles, tandis que des millions de personnes subissent les effets respiratoires néfastes de l'inhalation de la fumée de ces feux.

Grâce aux subventions annoncées en novembre 2022, le Canada peut lancer la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'adaptation. Il s'agit d'une « mise de fonds » de 1,6 milliard $, dont un investissement dans le Fonds municipal vert. Le budget fédéral de 2023 s'appuie sur cette entrée de jeu en annonçant un montant de 98,2 millions $ supplémentaires pour mettre sur pied un programme national d'assurance contre les inondations et moderniser le programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe.

D'importants investissements supplémentaires sont nécessaires pour exécuter la stratégie, étant donné que les Canadiens font maintenant face à des pertes de plus de 5 milliards $ par année. La mise en œuvre rapide de la Stratégie nationale d'adaptation améliorera la compétitivité économique en renforçant la résilience.

Voilà pourquoi notre coalition collabore avec des fonctionnaires fédéraux pour organiser cet été la Série d'ateliers sur les politiques du Sommet national sur l'adaptation. On y formulera alors des recommandations en matière de programmes et d'investissement pour favoriser l'adaptation dans cinq domaines : l'adaptation à la chaleur extrême, les infrastructures bâties de manière résiliente, l'évaluation des infrastructures naturelles, la résilience des Autochtones et la mise en place d'un système d'évaluation des maisons résilientes aux changements climatiques. La série atteindra son point culminant à Ottawa le 2 octobre, lorsque notre coalition réunira des dirigeants d'entreprise, des leaders d'opinion et des experts en politiques qui viendront rencontrer des ministres du Cabinet et des députés de haut rang afin de démontrer le soutien de l'ensemble de l'économie à la politique d'adaptation au changement climatique et aux progrès rapides et tangibles, grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'adaptation.

Cet événement spécial de la coalition Un Canada résistant au climat vise à stimuler l'élan à la veille de la conférence internationale Adaptation Futures à Montréal, qui débutera officiellement le 3 octobre et où le Canada accueillera le monde entier pour faire progresser les mesures d'adaptation au climat.

Nous devons agir maintenant. Notre coalition se réjouit à l'idée de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les peuples autochtones et le secteur privé pour soutenir cette entreprise essentielle.

À propos d'Un Canada résistant au climat

Un Canada résistant au climat est une coalition nationale de représentants du monde des affaires, d'organisations d'aide en cas de sinistres, de municipalités, d'organisations autochtones, d'ONG environnementales et de laboratoires d'idées. Cette coalition est d'avis que le Canada doit être prêt à faire face aux répercussions actuelles et aux effets croissants des changements climatiques, en bâtissant un pays plus résilient aux catastrophes.

Pour plus de renseignements, parcourez le site Un Canada résistant au climat.

Membres de la coalition Un Canada résistant au climat

INDUSTRIE DE L'ASSURANCE Aon Association canadienne des compagnies d'assurance mutuelles Association des courtiers d'assurance du Canada Aviva Bureau d'assurance du Canada Co-operators Definity Desjardins Intact Corporation financière Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD Sun Life du Canada TD Assurance Travelers Wawanesa Zurich Canada



ADMINISTRATION MUNICIPALE Fédération canadienne des municipalités Great Lakes and Saint Lawrence Cities Initiative



ORGANISATIONS AUTOCHTONES Conseil national des Métis ORGANISATION DE SECOURS AUX SINISTRÉS Société canadienne de la Croix-Rouge



SECTEUR PRIVÉ Association des produits forestiers du Canada Chambre de commerce du Canada

Genesis Resiliency Surrey Board of Trade



ORGANISATION PROVINCIALE Conservation Ontario



ONG ENVIRONNEMENTALES ET ORGANISMES DE RECHERCHE Association canadienne des médecins pour l'environnement Centre Intact d'adaptation au climat Institut de prévention des sinistres catastrophiques Institut international du développement durable Institut pour l'intélliProspérité Maison Passive Canada Institut Pembina

