MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la publication d'articles dans les médias ce matin, et même s'il n'est pas d'usage dans les pratiques de la Banque Nationale (« la Banque ») de commenter les rumeurs de marché, la Banque déclare qu'elle n'est présentement pas engagée dans un processus ou une négociation pour la vente d'ABA Bank (« ABA »), et qu'elle n'a pas embauché de conseiller à cet effet.

ABA est un exemple de réussite, affichant une croissance solide et des rendements supérieurs pour la Banque Nationale. Pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2023, ABA a généré des revenus de 726 M$ CA et un résultat net de 343 M$ CA. Au cours des cinq dernières années, ABA a plus que quadruplé les prêts et les dépôts en mettant l'accent sur les services aux petites et moyennes entreprises locales qui sont au cœur de l'économie du Cambodge. Nous continuons d'être satisfaits de la performance et de la feuille de route d'ABA, ainsi que de son équipe de gestion talentueuse, son exécution solide et sa gestion de risque prudente. La Banque Nationale continue de soutenir la croissance d'ABA et la participation à l'établissement d'une industrie bancaire saine et résiliente au Cambodge, soutenue par une attractivité économique et des assises solides.

La Banque Nationale ne prévoit pas faire d'autres déclarations publiques au sujet de rumeurs ou de spéculations dans le marché, sauf si requis par la loi.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

