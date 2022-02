OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la « Table ronde ») fait la déclaration suivante à la suite de l'annonce du gouvernement fédéral selon laquelle il reconsidérera les mesures visant les frontières et les voyages la semaine prochaine.

« La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme attend avec impatience l'annonce du gouvernement fédéral, la semaine prochaine, au sujet des changements apportés à ses mesures relatives aux voyages et aux frontières. Il n'y a aucune raison scientifique qui justifie que les voyages soient considérés comme la seule activité pour laquelle il est nécessaire de subir un test et de s'isoler. Par conséquent, nous espérons que le gouvernement canadien établira un plan assorti d'un échéancier clair pour la levée des restrictions, comprenant le retrait des exigences inutiles en matière de tests de dépistage à effectuer avant le départ et à l'arrivée et d'isolement pour les voyageurs entièrement vaccinés ainsi que des avertissements généraux aux voyageurs, comme l'ont fait d'autres gouvernements dans le monde. »

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du voyage et du tourisme - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. La Table ronde milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

