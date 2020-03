Déclaration de l'honorable Catherine McKenna à l'annonce du consortium choisi pour le projet de déconstruction du pont Champlain

OTTAWA, le 5 mars 2020 /CNW/ - « Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui permettent de créer de bons emplois et d'améliorer la qualité et l'efficacité des principaux corridors de transport et de commerce au Canada. Quelques mois après l'inauguration tant applaudie du pont Samuel-De Champlain, nous franchissons aujourd'hui une autre étape clé avec l'annonce de la société des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée selon laquelle le consortium Nouvel Horizon St-Laurent, formé de Pomerleau Inc. et Delsan-A.I.M. Environmental Services Inc., a été choisi pour les travaux de déconstruction de l'ancien pont Champlain à Montréal.

« La déconstruction du pont Champlain s'inscrira dans l'histoire du Québec comme l'un des projets d'infrastructure les plus uniques en son genre. Ce projet peut maintenant aller de l'avant sous la direction d'une équipe de calibre mondiale, qui veillera à protéger l'environnement local pour le bénéfice des résidents, des entreprises et des visiteurs de Montréal.

« Ce projet offre des possibilités pour les travailleurs et les fournisseurs de la région sous forme d'emplois et de contrats, et pour les entrepreneurs, les artistes et les collectivités qui souhaitent participer au réaménagement des rives et à des méthodes novatrices et créatives permettant de réutiliser les matériaux de l'ancien pont. Une bonne partie des composantes du pont seront réutilisées dans de nouvelles infrastructures municipales, pour des projets urbains ou des œuvres d'art publiques, ou transformées dans des centres de recyclage à travers le Québec.

« La société des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée dévoilera plus de détails au cours des prochaines semaines lorsque l'échéancier des travaux et les méthodes de déconstruction auront été finalisés. Le projet de déconstruction du pont Champlain permettra de créer de bons emplois et de mettre en œuvre les meilleurs principes de développement durable. »

Twitter : @INFC_eng

Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613-949-1759, [email protected]; Infrastructure Canada, Tél. : 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Nathalie Lessard, Directrice des communications, Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Tél. : 450-651-8771, poste 2232, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca