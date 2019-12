Déclaration de l'honorable Carolyn Bennett, de l'honorable Dan Vandal et de l'honorable Marc Miller sur la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

OTTAWA, le 6 déc. 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal et le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

Il y a trente ans aujourd'hui, le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été assassinées et plusieurs autres ont été blessées lors d'une fusillade de masse à l'École Polytechnique de Montréal. Ces femmes ont été ciblées simplement parce qu'elles étaient des femmes. Le 6 décembre a été désigné Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes afin d'honorer la mémoire des femmes qui ont perdu la vie et de rassembler les Canadiens pour défendre les droits des femmes et des filles et mettre fin à toute forme de violence contre elles.

Au Canada, bien que toutes les femmes et les filles soient exposées à un risque inacceptable de violence, la recherche montre que les femmes et les filles autochtones sont victimes de taux de violence beaucoup plus élevés. Mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones est l'un des enjeux les plus pressants au Canada aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux à l'élaboration concertée d'un plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTAB autochtones. Grâce à l'élaboration concertée, le Plan d'action national fondé sur les distinctions qui en résultera sera ancré dans les besoins, les expériences et les contextes culturels uniques des peuples et des collectivités autochtones, et y répondra. Il représentera également les divers points de vue et besoins régionaux des collectivités partout au Canada, ainsi que les points de vue des membres des familles des victimes et des survivantes de la violence sexospécifique.

Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTAB autochtones afin que tout le monde au Canada se sente à l'abri de la violence et puisse être autonome et atteindre ses objectifs.

