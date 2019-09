Déclaration de l'Association des représentants de l'industrie du vapotage au sujet des cas de maladies respiratoires aux États-Unis

OTTAWA, le 27 sept. 2019 /CNW/ - L'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) est au fait des informations communiquées par les médias concernant un éventuel incident de santé lié au vapotage au Québec et en Ontario et suit de près l'évolution de la situation. La sécurité des consommateurs ainsi que la transparence sont des priorités absolues pour l'ARIV et nous restons déterminés à collaborer avec les responsables canadiens de la santé ainsi que les principaux intervenants du pays, sur toutes questions liées à ces enjeux.

L'ARIV surveille aussi étroitement l'enquête menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur les cas de maladies respiratoires aux États-Unis. Les conclusions initiales ont montré que la plupart des maladies respiratoires étaient liées à l'utilisation d'ingrédients illicites tels que le tétrahydrocannabinol (THC) non réglementé. Aucune marque et aucun appareil en particulier n'ont été identifiés comme facteur expliquant l'éclosion de ces cas.

La prise en compte de ces cas doit être accompagnée des preuves démontrant que le vapotage est une alternative moins nocive au tabagisme - de nombreux gouvernements, y compris celui du Canada, ont énoncé ce fait en se basant sur les preuves. Nous sommes fermement convaincus que tout changement de politique doit être guidé par des conclusions et des preuves scientifiques.

Dans le même ordre d'idées, toute observation faite par des responsables avant la publication de ces résultats doit être effectuée avec la plus grande prudence, afin de ne pas diffuser d'informations erronées, dépourvues de fondement factuel ou de preuves scientifiques. Les décideurs politiques doivent au public - dont certains membres ont cessé de fumer des cigarettes à l'aide de produits de vapotage - de fournir des informations claires et factuelles afin de ne pas semer la confusion et de ne pas effrayer inutilement.

L'ARIV est favorable à une réglementation fondée sur des preuves. À cette fin, l'ARIV collabore déjà étroitement avec Santé Canada afin de mettre en place un cadre réglementaire pour le vapotage qui est équilibré et fondé sur des preuves, comprenant des réglementations sur la fabrication, les tests, l'étiquetage et la commercialisation.

En outre, l'ARIV :

Encourage fortement l'utilisation responsable des produits de vapotage en tant qu'alternative moins nocive à la cigarette - en garantissant que les consommateurs adultes aient la possibilité d'acheter une large gamme de produits de vapotage dûment réglementés.

Souhaite réaffirmer que la vente de produits de vapotage aux jeunes de moins de 18 ans (19 ans dans certaines provinces) est strictement illégale.

À propos de l'ARIV: L'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) est une association nouvellement formée, représentant les parties prenantes de l'industrie du vapotage et ayant pour objectif de parler d'une seule voix sur des questions importantes pour l'industrie. En tant que principale association professionnelle du Canada, représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants du secteur, VITA s'engage à collaborer avec les gouvernements pour définir et faire respecter les réglementations applicables aux produits de vapotage au Canada. VITA s'attache à travailler avec ses membres pour une croissance continue du secteur et à promouvoir l'utilisation sûre et responsable des produits de vapotage en tant qu'alternative moins nocive à la cigarette.

SOURCE Association des Représentants de l’Industrie du Vapotage (ARIV)

Renseignements: Contact média : Daniel David, Directeur général, Association des représentants de l'industrie du vapotage, Daniel@vitaofcanada.com

Related Links

https://vitaofcanada.com/