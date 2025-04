OTTAWA, ON, le 18 avril 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application de la législation canadienne sur les aliments, y compris le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Ces règlements s'appliquent à une vaste gamme de produits alimentaires, dont les aliments enrichis comme la tartinade Vegemite.

Nos inspectrices et inspecteurs ont pour mission de faire respecter ces règlements, qui visent à protéger le public consommateur.

L'ACIA a récemment mené une inspection planifiée chez un importateur autorisé pour vérifier la conformité à la réglementation canadienne. Au cours de l'inspection, il a été constaté que le produit Vegemite vendu ne respectait pas les dispositions en vigueur concernant l'enrichissement en vitamines ni les exigences relatives à l'étiquetage bilingue des aliments de consommation préemballés. L'importateur a été informé de la non conformité et a retiré volontairement le produit de la vente et de son menu.

Depuis, l'ACIA a demandé à Santé Canada d'effectuer une évaluation des risques afin de déterminer si le produit présente un risque pour la santé humaine. Il ressort de l'évaluation scientifique en question que le niveau de risque pour la santé humaine lié aux vitamines ajoutées au produit est faible selon les portions suggérées. Par conséquent, l'ACIA collaborera avec l'importateur afin que celui-ci puisse vendre le produit à court terme, avec une étiquette modifiée, tandis qu'elle s'emploie à trouver une solution à plus long terme en collaboration avec Santé Canada, le fabricant et l'importateur pour la vente de Vegemite au Canada.

Le gouvernement du Canada a à cœur la salubrité des aliments et s'efforce de favoriser un accès juste et raisonnable aux produits ayant une valeur culturelle.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]