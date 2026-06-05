Déclaration de l'ACB : les restrictions proposées concernant les boissons énergisantes ne sont pas soutenues par la science

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'Association canadienne des boissons (ACB), porte-parole du secteur des boissons non alcoolisées, s'oppose fermement à toute proposition visant à restreindre la vente des boissons énergisantes. Cette mesure n'est ni soutenue ni justifiée par la science, elle introduit une nouvelle définition réglementaire de boisson énergisante qui s'écarte des directives de Santé Canada et risque d'entraîner des conséquences imprévues.

Les données disponibles ne justifient pas de nouvelles mesures réglementaires, telles que des restrictions de vente ciblant des produits spécifiques. Le rapport du Comité consultatif sur les boissons énergisantes du gouvernement du Québec n'établit pas de lien de causalité entre la consommation de boissons énergisantes et des effets néfastes sur la santé. Les boissons énergisantes et leurs ingrédients ont fait l'objet d'évaluations approfondies et ont été reconnus comme sécuritaires par de nombreuses autorités sanitaires, notamment Santé Canada, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l'Agence australienne et néo-zélandaise des normes alimentaires (FSANZ), entre autres.

L'ACB partage l'objectif de garantir la sécurité et d'informer les jeunes. Toutefois, pour être efficaces, les décisions en matière de santé publique doivent s'appuyer sur des données scientifiques et sur un portrait exact des habitudes de consommation. Les initiatives de sensibilisation, les engagements pris par l'industrie en matière de publicité et le respect constant du cadre réglementaire fondé sur des données scientifiques applicable aux aliments supplémentés constituent des approches plus ciblées et proportionnées. Les membres de l'ACB restent engagés envers un étiquetage clair et à une communication responsable, et soutiennent des discussions équilibrées et fondées sur la science afin d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés et en toute confiance.

Une politique publique avisée nécessite une consultation approfondie, fondée sur des données factuelles, qui s'appuie sur l'ensemble des expertises scientifiques, réglementaires et des parties prenantes. L'ACB continuera à plaider en faveur de décisions fondées sur les meilleures données disponibles.

Rappel

Au Canada, les boissons énergisantes doivent déjà respecter un cadre réglementaire strict établi par Santé Canada afin de garantir qu'elles sont sécuritaires. Ce cadre prévoit notamment des limites de caféine, des règles relatives aux ingrédients et des mentions d'avertissement obligatoires destinées aux personnes sensibles à la caféine, notamment les moins de 14 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent.

L'industrie a également pris des engagements concrets. Les entreprises membres de l'ACB qui produisent et distribuent des boissons énergisantes au Canada se sont depuis longtemps engagées à commercialiser leurs produits de manière responsable, notamment en interdisant la publicité ciblant les enfants et la vente dans les écoles primaires et secondaires, comme le prévoit le Code de commercialisation des boissons énergisantes de l'ACB. Ce code est en vigueur depuis 2010 et est régulièrement mis à jour.

Informations additionnelles

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a constaté que le café et le thé sont consommés plus fréquemment et en plus grandes quantités que les boissons énergisantes au sein de la population québécoise

Au Québec, une boisson énergisante de 250 ml contient généralement moins de caféine qu'un petit café filtre servi dans un café.

L'évaluation des risques liés à la caféine réalisée par Santé Canada en 2021 indique que « les données disponibles montrent qu'une consommation modérée (jusqu'à 500 ml par jour) d'une boisson énergisante classique dont la vente est autorisée au Canada ne présente aucun risque pour la population générale des adultes et des adolescents en bonne santé ».

SOURCE Association canadienne des boissons (ACB)

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