Déclaration de Huawei Canada concernant le procès de Meng Wanzhou

VANCOUVER, le 20 janv. 2020 /CNW/ - La porte-parole de Huawei Canada fait la déclaration suivante concernant le procès de Meng Wanzhou:

« L'affaire étant devant les tribunaux, Huawei a toujours déclaré qu'il n'est pas approprié de commenter la procédure judiciaire en cours.

Nous avons confiance dans le système judiciaire canadien, qui prouvera l'innocence de Mme Meng.

Huawei appuie Mme Meng dans sa quête de justice et de liberté.

Nous espérons que Mme Meng pourra être réunie avec sa famille, ses collègues et ses amis dans son pays le plus rapidement possible. »

Déclaration vidéo disponible ici

SOURCE Huawei Canada