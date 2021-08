Procès pour l'enlèvement et la séquestration du président de Cora en 2017

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Franchises Cora (ci-après « Cora ») a pris connaissance d'un article publié dans La Presse ce matin. Les allégations qui y sont rapportées sont propres à la théorie de la défense de l'accusé et sont non fondées.

Par respect pour l'intégrité du processus judiciaire et puisque les procédures se poursuivent, Cora ne souhaite pas commenter davantage ce dossier et n'accordera aucune entrevue. Dans ce contexte sensible, nous vous prions de respecter la vie privée des membres de la famille, de nos employés et celle de nos franchisés.

