Déclaration d'engagement en santé durable unique au Québec par des actrices et des acteurs clés des territoires des MRC de Montmagny et de L'Islet

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion du 2e Forum d'échanges en santé durable, des actrices et acteurs clés des communautés des MRC de Montmagny et de L'Islet, ont dévoilé avec grande fierté aujourd'hui, une déclaration d'engagement pour confirmer leur intention à agir ensemble pour promouvoir la santé durable. Cette déclaration aborde douze orientations en lien avec les principaux enjeux en matière de santé durable sur les deux territoires et s'inscrit dans le cadre du projet « Agissons ensemble pour la santé durable » qui est déployé depuis plus d'un an.

Parmi ces douze orientations, cinq ont été identifiées comme bases du plan d'action pour l'année 2024 par le comité de gouvernance du projet, soit l'accès à une alimentation saine; la promotion d'un mode de vie et de comportements sains; la protection de l'environnement; l'accès à un logement adéquat; le transport et la mobilité durables. Les personnes présentes au Forum ont pu échanger sur ces enjeux et sur les actions prioritaires à démarrer pour la prochaine année.

Des groupes de travail intersectoriels seront mis en place dans les prochains mois pour préciser davantage le plan d'action, en assurer la mise en œuvre, évaluer et diffuser les résultats obtenus. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches assurera l'animation de cette démarche de concertation régionale et de coconstruction qui se poursuivra autour des enjeux en matière de santé durable spécifiques aux deux territoires.

« La déclaration d'engagement en santé durable des territoires des MRC de Montmagny et de L'Islet témoigne d'une mobilisation exceptionnelle et unique au Québec d'actrices et d'acteurs provenant des milieux gouvernemental, municipal, communautaire, de la santé et des services sociaux, des affaires, de l'éducation et de la recherche qui œuvrent sur les deux territoires. De concert avec des citoyennes et des citoyens, ils agissent concrètement pour préserver la santé de la population et de l'environnement, tout en assurant un développement socio-économique équitable et durable. »

-- M. Jean-Pierre Després, directeur scientifique, VITAM - Centre de recherche en santé durable

« Le projet dans son entier a permis de mettre en avant plan les enjeux en santé durable spécifiques à nos deux territoires et de faire connaître les actions déjà réalisées et en cours. Nous sommes fières de contribuer à cette concertation autour d'orientations et d'actions prioritaires à court terme visant à dénouer les impasses en matière de santé durable par la mise en commun de nos capacités d'agir. »

-- Mmes Anne Caron et Jocelyne Caron, membres du comité directeur du projet

« Le CISSS de Chaudière-Appalaches mise sur des partenariats durables avec les divers acteurs et actrices de la communauté pour réaliser pleinement sa mission et agir sur les facteurs qui influencent la santé des populations. Cette responsabilité collective que nous partageons concernant l'amélioration de la santé de la population prend tout son sens dans cette démarche de concertation régionale dans laquelle notre organisation s'inscrit activement. »

-- M. Patrick Simard, président-directeur général, CISSS de Chaudière-Appalaches

Le projet Agissons ensemble pour la santé durable sur les territoires des MRC de Montmagny et de L'Islet est issu de la volonté d'acteurs et d'actrices clés des deux régions d'agir de manière proactive pour promouvoir la santé durable et contribuer, de concert avec des citoyennes et des citoyens, à préserver la santé et le bien-être des individus et des communautés tout en protégeant l'environnement pour nos enfants et les générations futures. Cette démarche de concertation, qui a débuté en juin 2022 et qui se poursuivra en 2024, vise à répondre aux enjeux prioritaires en matière de santé durable sur les deux territoires. Le projet, animé par VITAM - Centre de recherche en santé durable, a été réalisé grâce à des subventions octroyées par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS).

VITAM est un centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l'Université Laval regroupant environ 350 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. La santé durable se définit par un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sains, sur une planète en santé.

