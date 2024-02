TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La présente constitue une déclaration aux médias de Tracy Garrad, cheffe de la direction d'Aviva Canada, qui a participé au Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, tenu à Ottawa :

« Durant le sommet, nous avons eu l'occasion de nous concentrer sur le fléau que représente le vol de véhicules. Nous accueillons favorablement l'annonce d'un investissement de 28 millions $ pour aider l'Agence des services frontaliers du Canada à fouiller plus efficacement les conteneurs et éventuellement bannir les dispositifs de piratage. Nous devons maintenant mettre en place des mesures concrètes pour y remédier. Au moment même où nous étions réunis, des véhicules se faisaient dérober dans la région du Grand Toronto. Les consommateurs et les communautés demeurent vulnérables. Nous devons renforcer les politiques d'exportation du Canada, accroître la capacité d'enquête et de poursuite contre le crime organisé et, surtout, faire en sorte que le gouvernement, les constructeurs automobiles, les forces de l'ordre et les consommateurs travaillent main dans la main pour défendre réellement les intérêts des Canadiens. »

