CARBIS BAY, R.-U., le 12 juin 2021 /CNW/ - M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et M. Emmanuel Macron, président de la France, se sont réunis à Carbis Bay, au Royaume-uni le 12 juin 2021 en marge du Sommet des leaders du G7. Ils ont publié la déclaration suivante :

La pandémie a frappé durement nos pays et se traduit par un lourd bilan humain. Inspirés par la résilience de nos citoyens, et animés par un esprit de solidarité, le Canada et la France réaffirment leur détermination à unir leurs efforts pour répondre aux défis multidimensionnels posés par la crise sanitaire. Ils réitèrent leur volonté de coopérer avec leurs partenaires internationaux, en particulier du G7 et du G20, pour travailler à une relance post-COVID durable et équitable.

Le Canada et la France, forts de leurs liens historiques bâtis sur un socle de valeurs communes, s'engagent notamment à :

lutter contre la pandémie en renforçant la concertation multilatérale et la solidarité avec les pays en développement, notamment grâce au don de doses de vaccins par le biais de la facilité Covax ;

créer les conditions d'une relance centrée sur la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, et les droits fondamentaux, et œuvrer à la réduction des inégalités économiques dans nos sociétés ;

œuvrer conjointement à une réforme du système commercial multilatéral basé sur les règles, afin de créer une situation équitable pour les entreprises ;

renforcer leur coopération en matière de sécurité et leur dialogue stratégique, au Sahel et au sein de l'OTAN ;

promouvoir la conclusion rapide d'un accord multilatéral sur la fiscalité transfrontalière, notamment en matière numérique ;

développer la coopération en matière d'intelligence artificielle dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA) ;

porter des engagements nouveaux pour l'égalité femmes-hommes lors du Forum Génération Égalité, et agir pour l'égalité, la diversité, l'inclusion et la lutte contre toutes les formes de haine, de discrimination et de violence ;

promouvoir, dans leurs deux pays et sur la scène internationale, des objectifs ambitieux en matière de protection de la biodiversité en vue de la COP15 de Kunming, et en matière de lutte contre les changements climatiques et de neutralité carbone d'ici 2050 en vue de la COP26 de Glasgow . Cet engagement sera décliné dans un Partenariat bilatéral pour le climat et l'environnement renouvelé, qui sera adopté prochainement ;

Sur le plan bilatéral et afin d'intensifier le renforcement de leurs relations, le Premier ministre et le Président de la République ont demandé à leurs ministres de poursuivre leurs travaux afin de préparer la première réunion d'un Conseil des ministres France-Canada qui se tiendra avant la fin de l'année 2021.

