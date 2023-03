OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les États-Unis d'Amérique et le Canada partagent la même vision d'un système énergétique mondial sûr et sécuritaire. La semaine dernière, le président Joseph Biden et le premier ministre Justin Trudeau, réunis à Ottawa, Canada, ont affirmé leur intention de promouvoir une collaboration renforcée en matière d'énergie et de technologie nucléaires entre leurs deux pays. À ce titre, le Département de l'énergie des États-Unis et le ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan) ont fait la déclaration suivante :

Le renforcement de nos partenariats est plus important que jamais compte tenu des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. La guerre non provoquée et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine et les effets croissants du changement climatique ont profondément modifié le paysage énergétique mondial et rendu plus pressante la nécessité d'une collaboration entre des alliés aux vues similaires.

L'énergie nucléaire offre une option abordable et à faible teneur en carbone tout en contribuant à sécuriser l'approvisionnement énergétique grâce à une source d'énergie fiable et propre. Nous reconnaissons que les technologies nucléaires avancées, telles que les petits réacteurs modulaires, offrent la possibilité de renforcer la sécurité énergétique mondiale et de réduire les émissions tout en favorisant la croissance économique.

En tant que leaders mondiaux dans le domaine des technologies nucléaires avancées, nous avons la responsabilité de veiller à ce que l'adoption mondiale des technologies nucléaires avancées, y compris les petits réacteurs modulaires, se poursuive dans des conditions sûres et sécuritaires, et conforme aux obligations en matière de non-prolifération. La sélection des sites pour la gestion à long terme des déchets radioactifs en fonction du consentement fait partie de notre vision commune et est essentielle pour instaurer la confiance et le soutien à l'égard de l'énergie nucléaire. Nous avons l'intention de travailler en étroite collaboration avec les marchés nucléaires émergents afin de promouvoir l'utilisation accrue de l'énergie nucléaire avancée à l'échelle mondiale, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires.

En juin 2022, les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont décidé de réduire leur dépendance à l'égard des produits nucléaires et autres produits connexes en provenance de Russie, y compris en s'efforçant de soutenir les pays qui cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Nous nous engageons à collaborer à la mise en place de l'approvisionnement de combustible nucléaire sûre et fiable, à base d'uranium faiblement enrichi (UFE) destiné aux réacteurs existants et le combustible à forte teneur d'uranium faiblement enrichi destiné aux réacteurs avancés, et à étudier des cadres habilitants avec des alliés et des partenaires aux vues similaires.

Nous nous engageons à explorer les méthodes permettant de diversifier davantage et de soutenir la résilience de la chaîne mondiale d'approvisionnement en combustible nucléaire, conformément au protocole d'entente entre le Département de l'énergie des États-Unis et le ministère des Ressources naturelles du Canada relatif à la coopération dans le domaine de l'énergie, signé le 24 juin et le 8 juillet 2021, à développer nos capacités respectives et à collaborer avec l'industrie pour soutenir des chaînes d'approvisionnement d'uranium diversifiées et fiables, tout en renforçant notre coordination interne des services d'approvisionnement en matière de conversion, d'enrichissement et de fabrication pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière de combustible.

Nous réaffirmons notre volonté de poursuivre notre collaboration avec nos alliés aux vues similaires dans le monde entier afin d'accélérer la production d'énergie nucléaire de pointe pour atteindre les objectifs communs en matière d'émissions nettes zéro et de transition énergétique.

